L-Gante disparó contra Andy Kusnetzoff y contó lo que no se vio de su fuerte enojo en PH: "¡Ortiva!"

“Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante cuando no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”, continuó.

L-Gante señaló que recortaron el idas y vuelta que tuvo con Andy: “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”.

“De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo”, advirtió.

Elían remarcó que él decidió quedarse en la grabación pese a todo: "En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor”.

El artista acotó que intentaron perjudicarlo: "Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma”.

Finalmente, la producción de PH editó el programa, pero sacaron varias partes. "Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo. Por eso fue el enojo. Cuestión de empatía", cerró.

El sorprendente gesto de L-Gante hacia Wanda Nara tras el lanzamiento de su primer videoclip

Wanda Nara lanzó este miércoles su tema Bad Bitch, y L-Gante tuvo un inesperado gesto hacia la empresaria luego de las idas y vueltas entre ellos y los fuertes rumores de romance.

Hace unos meses, en una entrevista, el cantante de cumbia 420 confirmó que efectivamente había tenido un romance con la conductora cuando ambos estaban separados de sus respectivas parejas.

Ahora, Elián Valenzuela compartió en una historia de Instagram una foto de Oky donde aparece con la modelo, arrobando a L-Gante. "Con tu gran ""amiga""", escribió Oky exagerando las comillas.

L-Gante subió esa imagen a sus redes y comentó entre dos emojis de fuego: "Ya salió su nuevo tema". Esta actitud demostraría, nada más y nada menos, que las cosas entre ambos están más que bien y que reina la buena onda.