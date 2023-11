Se conoció una fuerte interna entre Wanda Nara y Zaira por los Personajes del Año: "Guerra de hermanas"

“Guerra de hermanas. Otro año que Zaira no acude a la fiesta de los personajes de año. Wanda Nata pidió estar en un banquito en la parte delantera y se sacó la foto antes junto con Icardi”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Y amplió: “Pero después llamó Zaira y pidió el mismo lugar que había usado la hermana. Obviamente no se lo dieron porque la foto de Wanda ya se había sacado, no podía ocupar el mismo lugar, y al final no estuvo presente”.

“Es un clásico de los personajes del año el tema el lugar", aseguró Ardían Pallares y Paula Varela sumó: "Pero lo raro acá es que justo dos hermanas. Te dicen 'lo tiene tu hermana', bueno, poneme al lado, al costado, qué se yo". "Segundo año que hace quilombo”, cerró el conductor.

Evangelina Anderson habló de su histórica pelea con Wanda Nara y reveló si aceptaría tomar un café con ella

Evangelina Anderson y Wanda Nara mantuvieron hace muchos años una rivalidad instalada en el medio que hoy parece haber quedado un poco en el olvido.

Así lo dejó en claro Anderson en charla con el ciclo Intrusos, América Tv, donde se refirió a este tema y dejó abierta la posibilidad de tomar un café con la mediática, quien vive en el mismo edificio que ella.

Además, ambas se han cruzado en las instalaciones del club River Plate, en donde sus hijos, Bastian y Valentino, juegan al fútbol y se hicieron grandes amigos.

"¿Te sorprendió que Bastian fuera tan amigo del hijo de Wanda?", le consultó Rafa Juli a la esposa del DT Martín Demichelis. "No, no me sorprendió, ellos son amigos", contestó ella.

Y el periodista repreguntó: "¿Y esto no te acerca a Wanda? Que los hijos sean amigos. ¿Te gustaría tomar un café con Wanda? Charlar de la vida...".

A lo que Evangelina comentó: "Por supuesto. La gente piensa que nosotras estamos enemistadas por algo que se armó hace... no sé, prescribió, no quiero delatar edades. La gente crece, somos mamás... Ya fue".

"Todo eso fue porque estábamos en una obra de teatro y se armaba todo eso como para que vengan a ver la obra. No hay ningún problema así tan fuerte como para... Ya fue", aclaró la modelo.

Y cerró entre risas: "Vive en el departamento de arriba. Somos vecinas. Así que en algún momento me voy a cruzar con ella en el ascensor o le voy a pedir azúcar".