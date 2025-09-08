Moritán sorprendió a Benjamín Vicuña con un particular gesto, en un nuevo aniversario por la muerte de Blanca

El 8 de septiembre es una fecha especialmente dolorosa para Benjamín Vicuña, Pampita y toda su familia. Es el día en que Blanca se fue de este mundo, y este 2025 se cumplieron 17 años de aquel trágico momento.
El empresario Roberto García Moritán tuvo un gesto conomvedor con Benjamín Vicuña, que compartió un mensaje en sus redes para recordar a Blanca.
Como cada año, el actor chileno compartió un mensaje desgarrador en su cuenta de Instagram, acompañado de un video inédito en el que se lo ve disfrutando de una tarde cualquiera con Blanca y su hijo Bautista. Un instante que quedó grabado en su memoria y al cual se aferra cada vez que la ausencia lo golpea.
Roberto García Moritán, esposo de Pampita, vivió en carne propia las emociones de la familia en fechas como esta y ha participado en algunos homenajes a la niña. Aunque hoy está separado de la modelo y no comparte el día a día con ellos, acompaña a la distancia en este tipo de momentos. Por eso, dejó un corazón blanco al pie del posteo como muestra de apoyo.
La partida de Blanca Vicuña causó un cimbronazo en toda la colonia artística de Argentina y Chile. Muchos colegas de Vicuña y Pampita se solidarizaron con la familia en aquel momento y continúan haciéndolo cada vez que se recuerda su memoria.
Esta vez, el posteo del actor recibió mensajes de cariño de figuras como Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Marley, Natalia Oreiro, Florencia Raggi y muchos otros, quienes acompañaron con afecto a la familia en esta fecha tan especial.
“Hoy enciendo una vela y tu imagen se activa, es mi manera de darle vida a una foto”, escribió el artista chileno junto a la publicación.
Agregó: “Veo la profundidad de tu mirada, como si en ese instante me hubieses querido decir algo más. Veo tus ojos en paz y con algo de tristeza, con una mariposa en la cara que lo dice todo”.
“Nuestras sombras son bellas. Honrar la vida es recordar a nuestros viajeros. El encuentro del día y la noche. El silencio responde cada una de las preguntas y en ese silencio habitas, mi niña amada”, cerró Vicuña visiblemente conmovido.
El actor y su expareja Pampita también son padres de otros tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista.
Blanca Vicuña, hija de Benjamín Vicuña y Pampita, dejó una huella imborrable en la vida de su familia, pese a su corta existencia. La pequeña falleció hace 13 años a causa de una neumonía hemorrágica, un hecho que marcó profundamente a sus padres y a quienes los rodeaban. Desde entonces, cada aniversario de su partida se convierte en un momento de homenaje y reflexión, donde la memoria de Blanca se mantiene viva a través de fotos, videos y mensajes cargados de emoción.
Para Benjamín Vicuña, Blanca representa un vínculo eterno que trasciende el tiempo. Cada publicación en redes sociales, cada recuerdo compartido, es una forma de mantenerla presente en la vida cotidiana y de transmitir su amor a los seguidores que también la recuerdan. Pampita, por su parte, ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de honrar la memoria de su hija y de educar a sus otros hijos, Benicio, Beltrán y Bautista, con los valores y la sensibilidad que Blanca inspiró.
Blanca no solo es recordada por su familia, sino también por la comunidad artística que acompañó a Pampita y a Vicuña en aquellos difíciles momentos. Sus colegas, amigos y seguidores participan activamente en los homenajes, compartiendo mensajes de amor y apoyo, lo que demuestra que, aunque su tiempo en este mundo fue breve, su impacto sigue presente en los corazones de quienes la conocieron y la admiran desde la distancia.