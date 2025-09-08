Moritán sorprendió a Benjamín Vicuña con un particular gesto, en un nuevo aniversario por la muerte de Blanca

Esta vez, el posteo del actor recibió mensajes de cariño de figuras como Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Marley, Natalia Oreiro, Florencia Raggi y muchos otros, quienes acompañaron con afecto a la familia en esta fecha tan especial.

El desgarrador video de Benjamín Vicuña por un nuevo aniversario de la muerte de su hija Blanca: "Darle vida"

El actor Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca, quien falleció hace 13 años a causa de una neumonía hemorrágica, y le dedicó un emotivo video en sus redes sociales.

“Hoy enciendo una vela y tu imagen se activa, es mi manera de darle vida a una foto”, escribió el artista chileno junto a la publicación.

Agregó: “Veo la profundidad de tu mirada, como si en ese instante me hubieses querido decir algo más. Veo tus ojos en paz y con algo de tristeza, con una mariposa en la cara que lo dice todo”.

“Nuestras sombras son bellas. Honrar la vida es recordar a nuestros viajeros. El encuentro del día y la noche. El silencio responde cada una de las preguntas y en ese silencio habitas, mi niña amada”, cerró Vicuña visiblemente conmovido.

El actor y su expareja Pampita también son padres de otros tres hijos: Benicio, Beltrán y Bautista.

Blanca Vicuña: el recuerdo que permanece en la memoria de su familia

Blanca Vicuña, hija de Benjamín Vicuña y Pampita, dejó una huella imborrable en la vida de su familia, pese a su corta existencia. La pequeña falleció hace 13 años a causa de una neumonía hemorrágica, un hecho que marcó profundamente a sus padres y a quienes los rodeaban. Desde entonces, cada aniversario de su partida se convierte en un momento de homenaje y reflexión, donde la memoria de Blanca se mantiene viva a través de fotos, videos y mensajes cargados de emoción.

Para Benjamín Vicuña, Blanca representa un vínculo eterno que trasciende el tiempo. Cada publicación en redes sociales, cada recuerdo compartido, es una forma de mantenerla presente en la vida cotidiana y de transmitir su amor a los seguidores que también la recuerdan. Pampita, por su parte, ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de honrar la memoria de su hija y de educar a sus otros hijos, Benicio, Beltrán y Bautista, con los valores y la sensibilidad que Blanca inspiró.

Blanca no solo es recordada por su familia, sino también por la comunidad artística que acompañó a Pampita y a Vicuña en aquellos difíciles momentos. Sus colegas, amigos y seguidores participan activamente en los homenajes, compartiendo mensajes de amor y apoyo, lo que demuestra que, aunque su tiempo en este mundo fue breve, su impacto sigue presente en los corazones de quienes la conocieron y la admiran desde la distancia.