L-Gante habló de su bloqueo a Wanda Nara y confesó si tiene miedo de ir a la cárcel

"Vengo de días de juicio, esto es libre y tranquilo", agregó. Y consultado sobre si tiene miedo de ir a prisión por el juicio que enfrenta, L-Gante comentó: "No pero tampoco estamos pensando en eso. Donde me llamen y me tenga que presentar me presento. Estamos para brindar mi presencia en donde sea".

Sobre Wanda Nara, Elian Valenzuela admitió: "La quiero mucho y le deseo lo mejor. Pintó bloquearla". Y sobre las razones de su bloqueo a la conductora, explicó: "Para acostumbrarse a otra cosa" y que sí sintió "un boludeo" de ella.

Y sobre su presente, L-Gante analizó cómo está y su pasado: "Me tuve que rescatar que ya dejé de ser un guachín y el mejor ejemplo que le puedo dar a los pibes es ser educado".

El papá de L-Gante confesó cómo es el vínculo con su hijo y el sabio consejo que le dio

Miguel Ángel Prosi, papá de L-Gante, se refirió a cómo es el actual vínculo con su hijo y contó cómo lo cambió los tres meses que estuvo detenido. “¿Vos tenés este buena relación con la mamá de L-Gante?”, le consultó Carmen Barbieri al padre del cantante en el programa Mañanísima, El Trece.

“Siempre estuve comunicada con ella y tengo más relación con la madre que con Elián, con Elián nos encontramos, hablamos pero no es una relación muy fluida”, explicó el padre del cantante mientras se desarrolla el juicio por privación ilegítima de la libertad.

Y sobre la relación con Elian Valenzuela, comentó: "No estamos toda la semana juntos, pero cuando nos reunimos tenemos la mejor. Mucho respeto de parte de él”.

“Elián es un chico muy educado e inteligente. Es muy inteligente. Toda la gente se piensa que no está al tanto, pero está al tanto de todo lo que pasa. Pasa que no expresa. Un sabio consejo mío, que el que no habla tanto se equivoca menos. Y eso lo asume, pero al pie de la letra”, reconoció el padre de L-Gante.

“Sí, yo te noto, sé que estás preocupado, es tu hijo, pero te noto emocionado”, le manifestó la conductora. “Ansioso. Ya tengo 63 años, ya no tengo muchas emociones”, sostuvo Miguel Ángel Prosi. "Tengo seis hijos más, aparte de Elian, mire si sé lo que son los hijos”, le contó el padre del cantante a Carmen.

Y aseguró sobre el crecimiento de su hijo tras quedar detenido: “Elián ya es un hombre, pero le habrás dado algunos consejos...”, le preguntó Carmen Barbieri.

“Es un hombre y hay una sola cosa que le tengo que agradecer a Sigal (el abogado que lo denunció). Esos 100 días que estuvo detenido gracias a Sigal, Elián se recibió de hombre, se puso los pantalones largos, eso se lo agradezco", reconoció el padre del artista sobre el vuelco que tuvo su hijo tras quedar detenido.

“¿Cambió para siempre a partir de ese momento que estás mencionando, Miguel?”, le preguntó el periodista Federico Seeber. Y Miguel comentó: “Y cambió, pero en muchos sentidos. Es un hombre, tranquilo, se tranquilizó. La vida diaria de él no es un show, el show lo hace en el escenario”.