El papá de L-Gante confesó cómo es el vínculo con su hijo y el sabio consejo que le dio

Y sobre la relación con Elian Valenzuela, comentó: "No estamos toda la semana juntos, pero cuando nos reunimos tenemos la mejor. Mucho respeto de parte de él”.

“Elián es un chico muy educado e inteligente. Es muy inteligente. Toda la gente se piensa que no está al tanto, pero está al tanto de todo lo que pasa. Pasa que no expresa. Un sabio consejo mío, que el que no habla tanto se equivoca menos. Y eso lo asume, pero al pie de la letra”, reconoció el padre de L-Gante.

“Sí, yo te noto, sé que estás preocupado, es tu hijo, pero te noto emocionado”, le manifestó la conductora. “Ansioso. Ya tengo 63 años, ya no tengo muchas emociones”, sostuvo Miguel Ángel Prosi. "Tengo seis hijos más, aparte de Elian, mire si sé lo que son los hijos”, le contó el padre del cantante a Carmen.

Y aseguró sobre el crecimiento de su hijo tras quedar detenido: “Elián ya es un hombre, pero le habrás dado algunos consejos...”, le preguntó Carmen Barbieri.

“Es un hombre y hay una sola cosa que le tengo que agradecer a Sigal (el abogado que lo denunció). Esos 100 días que estuvo detenido gracias a Sigal, Elián se recibió de hombre, se puso los pantalones largos, eso se lo agradezco", reconoció el padre del artista sobre el vuelco que tuvo su hijo tras quedar detenido.

“¿Cambió para siempre a partir de ese momento que estás mencionando, Miguel?”, le preguntó el periodista Federico Seeber. Y Miguel comentó: “Y cambió, pero en muchos sentidos. Es un hombre, tranquilo, se tranquilizó. La vida diaria de él no es un show, el show lo hace en el escenario”.

¡Otro escándalo! La foto de L-Gante con la ex de su amigo El Noba: ¿hay amor?

En las últimas horas trascendió una imagen y datos jamás pensados de quién sería la nueva novia de L-Gante. En medio de los cruces de declaraciones con Wanda Nara, se conoció un dato impactante del presente sentimental del cantante.

Según contaron Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en El ejército de la mañana, Bondi Live, L-Gante estaría saliendo con Agustina Flores, la última novia de su amigo El Noba, quien falleció en un trágico accidente en moto en 2022.

"L-Gante subió a sus redes sociales una foto con una morocha de espalda", comenzó su relato Pepe Ochoa. Y sostuvo: "Hay una foto de L-Gante con su nueva conquista, esta foto fue hace dos semanas en San Vicente en un restaurante hace unas semanas".

"Está en una nueva relación hace un tiempo. ¿Quién es ella? Es Agustina Flores, ex novia de El Noba", aseguró el periodista.

A lo que Fefe marcó: "Esto es un re quilombo cuando se confirme de parte de ellos. L-Gante y el Noba eran re amigos, de hecho hace un par de días tendría que haber cumplido años El Noba. Agustina fue su última novia".

"Están en una relación", confirmó Pepe sobre el sorprendente y polémico vínculo que tendrían Elian Valenzuela y Agustina, la ex de su colega y amigo El Noba, quien tenía 25 años al momento de su muerte.