L-Gante se mostró junto a Wanda Nara y habló de su alarmante mensaje en redes: "Colapso mental"

Sobre aquel duro mensaje en redes donde confesaba "estar destruido desde hace mucho tiempo" y "no sentirse bien", Elian Valenzuela reconoció: "Todas las personas creo que tenemos momentos de colapso mental pero después todo bien, son estamos de ánimo".

En cuanto al vínculo con Wanda, L-Gante comentó: "Nos llevamos bien siempre, no nos peleamos nunca".

Por su parte, Wanda reconoció que estará al frente de MasterChef y aclaró: "Estoy de vacaciones más adelante arranco a grabar a mitad de año. Me voy a Italia a principios de mayo y después vuelvo a grabar la serie".

Sobre la restricción del uso de redes sociales, la mediática sostuvo: "No tengo ni idea cuando me la cierren veremos, no me la cerraron". Además evitó referirse a la millonaria demanda de la China Suárez y sobre su noviazgo con Elian aclaró: "Nunca nos separamos".

l-gante wanda nara.jpg

La explosiva indirecta de Tamara Báez para L-Gante en medio de su festejo de cumpleaños

El fin de semana, L-Gante festejó su cumpleaños número 25 de una manera muy peculiar: arriba del escenario, brindando un show en Chile. A su lado estuvo Wanda Nara, quien le dedicó unas tiernas palabras en redes sociales.

Aunque la celebración coincidió con compromisos laborales, su mamá, Claudia Valenzuela, no quiso dejar pasar la fecha y, junto a la figura de Telefe, organizó una fiesta sorpresa este domingo.

Por su lado, Tamara Báez arrojó una frase en sus redes que muchos interpretaron como una picante indirecta para su ex. “Con ganas de decir muchas cosas pero el silencio es la mejor opción”, escribió en sus historias de Instagram.

Tamara Báez

Además, compartió una serie de fotos en las que dejó en claro que Jamaica, la hija que tuvo con el cantante, no estuvo presente en la fiesta de su padre y pasó el día con ella.

Entre las imágenes que publicó este domingo por la noche, Tamara mostró que cenó mariscos y señaló: “Se fue la cocinera y vino Minnie”, en alusión al look de su hija de tres años.

“Qué lindo día pasamos hoy. Mañana se arranca una semana muy movida”, agregó en otra historia, destacando los momentos compartidos con Jamaica y su pareja, Thiago.