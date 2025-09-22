L-Gante y otro duro revés judicial: reactivan causas graves en su contra

Sin título

También aportó las partidas de nacimiento de ambas para el confronte. El caso ha escalado más allá de una disputa mediática. L-Gante, quien en diciembre de 2023 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas y daños, enfrenta ahora una investigación federal por presuntos delitos más graves.

Una organización especializada en protección de víctimas de trata denunció ante la PROTEX la posible adulteración de actas para ocultar la edad real de adolescentes presentes durante el operativo.

“Si se fraguaron actas y hubo complicidad institucional, estamos ante un caso de enorme gravedad, no ante una persecución social como algunos quieren instalar”, sostuvo Zonzini.

El entorno del músico, conocido como La Mafilia, también aparece en el expediente. De acuerdo con la denuncia, el grupo estaría vinculado a maniobras de intimidación hacia testigos y víctimas, un comportamiento con rasgos de estructura mafiosa.

“La justicia no puede refugiarse en el show”, advirtió Zonzini. En referencia al juez Ignacio Racca, que había condenado a Valenzuela en la causa previa, agregó: “Cuando un magistrado le dice a un imputado que es un ejemplo para los jóvenes, está jugando para la tribuna, no para las víctimas”.

El juez Altieri determinó que, ante la falta de pruebas de confronte y la incomparecencia de L-Gante y sus letrados a las audiencias, correspondía "tener por desistida la querella", extinguiendo así la acción penal contra Zonzini.

Para Zonzini, el intento de L-Gante fue “una burda aventura judicial de amedrentamiento”. Y cerró: “Mi rol es social, no criminal. Busco proteger a los niños y adolescentes, como lo hice en los casos de Emmanuel Ioselli y Yao Cabrera, que hoy cumplen condenas efectivas por delitos similares”.

La justicia federal continúa investigando las irregularidades denunciadas en un caso que promete tener nuevos capítulos en los próximos meses.

El violento video de L-Gante a las piñas con su mánager, Maxi 'El Brother'

El domingo, en Infama, América Tv, el ciclo conducido por Marcela Tauro, mostraron los violentos videos de L-Gante a las piñas con su mánager, Maxi 'El Brother', en un boliche.

"La historia es así: L-Gante fue a cantar a un boliche de la comunidad boliviana en Liniers y en ese lugar se da el recital, estuvo Wanda (Nara) con él. Y de repente escándalo con su mánager. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Parece que hay temas de dinero y está el tema de los juicios de por medio", comenzó contando la panelista Laura Ubfal.

"Toda la gente que estaba con Elian, lo defendió a él", sumó Ubfal sobre la pelea que sucedió el domingo a la madrugada. Inmediatamente, la conductora acotó: "Wanda tiene que ver con eso".

En las imágenes se puede ver al cantante de cumbia 420 insultando a su representante. Además, se lo ve al músico golpear el auto de Maxi 'El Brother'.

Luego, Ubfal agregó: "Hay una foto previa, en el recital, donde estaban abrazados Maxi 'El Brother' y L-Gante, o sea estaba todo bien". "L-Gante le dice en el video 'sos un garca'", remarcó Gonzalo Sorbo al ver las imágenes.