Tamara Báez subió una foto internada, preocupó a todos, y luego la borró: "Me dejaron sola"

Luego, Estefi Berardi advirtió que Báez también difundió una imagen, que luego borró, y que confirmaría la separación del cantante.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá”, escribió en la foto donde se aprecia su brazo con suero. “Re desilusionada”, cerró, tal como lo mostró la panelista de LAM.

Tamara Báez

Trataron a Tamara Báez de "mantenida": su firme reacción

El pasado 21 de julio, Tamara Báez celebró sus 23 años a todo trapo en su casa una particular fiesta temática ambientada en las muñecas Bratz que luego le trajo algunos inconvenientes y multas de sus vecinos.

Lo cierto es que luego, desde las redes sociales, la joven mostró el sorprendente mensaje que recibió de un hombre, que le declaró su amor.

"Siempre me volviste loco y hoy me animé a escribirte en el chat, la verdad me encantas", le escribió esta persona desde sus historias de Instagram.

A lo que la novia del cantante de cumbia 420 respondió: "Ja, ja... Posta que nunca me escriben chicos pero, últimamente, me re sorprende esto".

En medio de sus diarias interacciones con sus seguidores en Instagram, alguien la trató de "mantenida" por su relación con el popular cantante de cumbia 420 y ella le puso los puntos.

"No, bebé, esa es vieja. Yo gano mi plata y me va de 10", respondió categórica la joven madre de la pequeña Jamaica.