La abogada de Fabián Cubero detalló la violencia que habría sufrido Indiana a manos de Nicole Neumann

"Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá ir a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá del maltrato del que era objeto", precisó la letrada.

Y amplió al respecto: "La mamá en un momento se enojó tanto que le quitó el teléfono e Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen, varias materias, y tenía toda la información ahí. La madre no se lo dio, lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando".

"En esa grabación hay situaciones donde se escuchaba a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, me lo plantea, y se hizo una protección contra la violencia familiar", remarcó la abogada.

Y explicó: "Es una mamá muy agresiva. Una señora que tiene un narcicismo tan agrandado que no puede entender que alguien se le puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles".

Por su parte, tras escuchar esta fuerte nota, Karina Iavícoli amplió qué le dijo la abogada de Neumann sobre el tema: "La abogada de Nicole, que se llama Celia Gallardo, me dice que no va a salir al aire y que no tienen conocimiento de ninguna causa de maltrato".

La respuesta de Nicole Neumann ante la grave denuncia de Indiana Cubero

Hace varios meses se instaló en los medios un conflicto que existe entre Nicole Neumann con su hija mayor, Indiana Cubero. Sin embargo, esta noticia de una aparente denuncia en la Justicia de Indiana contra Nicole sorprendió a todos dado que el tema ya habría tomado carácter legal.

En este sentido, desde las redes sociales, Nicole Neumann mostró curiosamente a sus otras dos hijas, Allegra y Sienna, bailando una canción muy felices y con nuevo look.

“Ellas y sus looks”, expresó la modelo en el video que subió a sus historias de Instagram. Nicole también compartió una publicación de Milagros Brito, ex de Roberto García Moritán, en la que se ve cómo se preparaban los protagonistas de la obra teatral en la que participa Allegra con el grupo del colegio en al que concurren sus tres hijas.

Y además dejó el horóscopo de su signo del zodíaco Escorpio, del 24 de junio, y una frase en inglés que decía: “Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás”.

