Elba Marcovecchio y el escándalo en la comisaría por Mauro Icardi: qué revela el explosivo sumario policial

En ese contexto, la abogada habría lanzado una contundente advertencia contra el personal policial: "A ustedes los voy a hacer perder su trabajo y los voy a denunciar por faltar a los deberes de funcionario público".

Además, Salerno reveló que, frente a la situación, los policías le habrían indicado a la letrada que Mauro Icardi debía contar con la asistencia de un abogado penalista para continuar con el procedimiento.

Finalmente, el periodista precisó que fue entonces cuando convocaron a Francisco Oneto para intervenir en el caso. "Ahí llamaron a Francisco Oneto, que hizo su trabajo", concluyó.

Cuál fue la fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el vínculo de Mauro Icardi con su hija mayor tras la denuncia

Mientras tanto, se supo que la relación entre Mauro Icardi con su hija mayor sería tirante desde hace tiempo. La menor no querría visitar a su papá, lo tendría bloqueado de WhatsApp y habría atravesado distintas situaciones de incomodidad durante las estadías con él. Así lo reveló Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), donde aportó detalles desconocidos del conflicto familiar.

La conductora explicó que el episodio ocurrido el viernes en el colegio no habría sido una situación espontánea ni una maniobra organizada de un momento a otro por Wanda Nara. Según su reconstrucción, las diferencias entre el futbolista y su hija ya existían y la tensión familiar se había profundizado con el paso del tiempo.

“Todo lo del viernes no es que resultó y lo pergeñó Wanda y fue de la nada. Esto ya venía e iba a ocurrir. ¿Por qué? Hace bastante tiempo o días que Francesca no veía al padre”, aseguró la periodista al explicar cómo se habría llegado a ese escenario.

Pero Yanina Latorre fue todavía más contundente al describir cuál sería la postura de la hija mayor de la expareja frente a los encuentros con su papá. “Francesca no quiere ver al padre, no quiere ir a la casa del padre y lo tiene bloqueado de WhatsApp hace un tiempo. ¿Por algún motivo puntual? Por hechos de violencia, por incomodidades, por esto que cuando están con él no hacen sus actividades extracurriculares, no van al colegio”, expresó.

Además, cuestionó las condiciones en las que, según su relato, la menor permanecería cuando está con el delantero y la decisión que habría tomado para resolver el conflicto.

“El tipo la deja tirada en La Isla y ella pierde su vida. Entonces no quería ir con el padre. No está cómoda. ¿Qué hace el padre? ¿Se sentó a hablar con la hija o intentó un vínculo paulatino? No, hizo una cautelar. Se las dan a las dos chicas del 6 de noviembre al 16 de noviembre a la fuerza”, concluyó.