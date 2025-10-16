A24.com

Programón se viene

La visita especial que sorprendió a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity apuesta a mantener su gran nivel de rating con una visita especial en el programa de La Última Chance, donde los participantes deberán preparar un plato que remita a la infancia en el colegio.

16 oct 2025, 15:30
MasterChef Celebrity (Telefe) comenzó de gran manera, alcanzando picos de casi 20 puntos de rating, y mucho tuvo que ver con la forma en que Wanda Nara está llevando adelante la conducción del desafiante programa.

Lejos de resultar sencillo, la complejidad de los desafíos culinarios para los 24 participantes aumenta con cada emisión, y deberán superarlos para impresionar a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. En este cuarto programa, durante la Noche de la Última Chance, la consigna fue preparar un plato que remita a la inflancia, al comedor del colegio.

Para ello, en el estudio recibieron una visita de lujo: los protagonistas de Margarita, Mora y Ramiro. Ellos, junto a los participantes, compartieron juegos típicos del colegio —como la soga, el elástico y la payana— en lo que promete ser un programa muy divertido y distendido.

Wanda Nara con los personajes de Margarita

En la cuenta de Instagram del certamen, lanzaron un adelanto de lo que se vivirá este 16 de octubre. "Van a tener 60 minutos para preparar un plato que se sirva en el comedor de un colegio", presentó Betular.

Cuánto midió MasterChef Celebrity con Wanda Nara

El programa del 15 de octubre de MasterChef Celebrity mantuvo un gran número de rating y no registró variaciones significativas respecto del lunes y martes, primeros días de la nueva temporada.

A las 22:07 comenzó el tercer programa con Wanda Nara a la caebza, donde arrancó con un piso de rating de 19.4 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. En El Trece, Buenas Noches Familia obtenía 5.5 puntos.

A las 22:11, el reality culinario bajaba a 16.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Buenas Noches Familia se conformaba con 6.2 puntos.

A las 22:21, el ciclo de cocina del canal de las pelotas se mantenía con 16.4 puntos de rating. En el canal del solcito, el ciclo de Guido Kaczka obtenía 5.8 puntos.

A las 22:31, MasterChef Celebrity seguía con 17.4 puntos de rating en Telefe contra los 5.4 puntos de Buenas Noches Familia en El Trece.

A las 23:02, MasterChef Celebrity tocaba los 16.6 puntos de rating. El ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, en el canal del solcito llegaba a 5.2 puntos.

A las 23:16, MasterChef Celebrity lograba 16.5 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.6 puntos.

A las 23:30, MasterChef Celebrity continuaba con 15.0 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido seguía con 4.5 puntos.

MasterChef Celebrity - Wanda Nara y 24 participantes

     

 

