La visita especial que sorprendió a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Cuánto midió MasterChef Celebrity con Wanda Nara

El programa del 15 de octubre de MasterChef Celebrity mantuvo un gran número de rating y no registró variaciones significativas respecto del lunes y martes, primeros días de la nueva temporada.

A las 22:07 comenzó el tercer programa con Wanda Nara a la caebza, donde arrancó con un piso de rating de 19.4 puntos, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. En El Trece, Buenas Noches Familia obtenía 5.5 puntos.

A las 22:11, el reality culinario bajaba a 16.8 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Buenas Noches Familia se conformaba con 6.2 puntos.

A las 22:21, el ciclo de cocina del canal de las pelotas se mantenía con 16.4 puntos de rating. En el canal del solcito, el ciclo de Guido Kaczka obtenía 5.8 puntos.

A las 22:31, MasterChef Celebrity seguía con 17.4 puntos de rating en Telefe contra los 5.4 puntos de Buenas Noches Familia en El Trece.

A las 23:02, MasterChef Celebrity tocaba los 16.6 puntos de rating. El ciclo de Mario Pergolini, Otro día perdido, en el canal del solcito llegaba a 5.2 puntos.

A las 23:16, MasterChef Celebrity lograba 16.5 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido registraba 4.6 puntos.

A las 23:30, MasterChef Celebrity continuaba con 15.0 puntos de rating en Telefe. En El Trece, Otro día perdido seguía con 4.5 puntos.