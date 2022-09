La actitud de Fabián Cubero que pone en jaque su relación con Mica Viciconte

En otras oportunidades, la panelista de Ariel en su salsa había manifestado que su pareja era bastante desordenada, y las pruebas se hicieron presentes por lo que Mica estalló en la redes.

mica piso.jpeg

"Buen día", escribió junto a una carita enojada en una foto en la que se observa que el ex de Nicole tiró al piso una almohada, una camiseta, un short deportivo y una ojotas.

Durante una de las últimas emisiones del ciclo de cocina de Telefe, la reciente mamá confesó que con Fabián Cubero solo tuvieron algunos problemas después de que él regresara de Brasil. .

"Ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa pero no hubo crisis como dicen todos los portales", y dejó bien en claro que "no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros".

Fabián Cubero criticó a Mica Viciconte y aseguró que "le disminuyó las ganas de..."

Mica Viciconte y Fabián Cubero viven con intensidad su pareja desde que se conocieron, en 2017 en un programa solidario de televisión. Sin embargo, el ex futbolista contó que en este tiempo Mica le apagó la llama del romanticismo.

A dos meses de haberse convertido en padres de Luca, la pareja hace fotos y videos de como el pequeño se integró a la familia ensamblada que tienen, en la que están las 3 hijas del ex deportista y Nicole Neumann.

Pero, pese a todo este momento de unión, Poroto criticó que su pareja le sacó las ganas de ser amoroso. "Solo nos decimos amor. Esas cosas de 'te amo' ya no. Yo soy el más romántico de la pareja, pero pasa que ella me disminuyó las ganas de ser así", dijo.

Sobre la posibilidad de tener otro hijo, manifestó: "Hoy no. En un futuro no sé... Tenemos cuatro más dos perras".

"Me gustaría que se dedique al fútbol. Igual yo no soy de presionar con esas cosas", dijo pensando en el futuro del pequeño.