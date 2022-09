La actitud de Guillermina Valdés que podría ser tomada por Marcelo Tinelli como una traición

El tema es que Guillermina podría ser parte del ciclo de la mujer de Ricardo Mollo. Así lo contó Rodrigo Lussich en Socio del espectáculo. "Guillermina Valdés será uno de los personajes", dijo el conductor en referencia que trascendió que la rubia cantará disfrazada en el ciclo que tiene a Wanda Nara, Lizy Tagliani. Karina la princesita y Roberto Moldasky como jurados.

Esto, vaticinaron los conductores del programa de chimentos, podría ser mal tomado por Tinelli que lucha todas las noches por tener mejor rating.

Guillermina Valdés irónica con Cande Tinelli luego de que la dejó de seguir

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli decidieron ponerle punto final a su relación tras 9 años juntos en mayo. Ellos se llevaban muy bien con los hijos de cada uno, logrando una linda familia ensamblada.

Pero, hace dos semanas Cande Tinelli sorprendió al dejar de seguir a la ex pareja de su papá y mamá de su hermano Lorenzo. Desde entonces se barajaron miles de hipótesis de por qué la it girl había hecho eso, pero nunca salió a aclararlo.

La que rompió el silencio al respecto fue la mismísima Guillermina. La empresaria habló sobre el tema en una nota que hizo en Punta del Este tras ir a ver la obra Piel de judas, en la que está Susana Giménez.

"Me parece que Cande me dejó de seguir, pero después me empezó a seguir otra vez. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro", remarcó Valdés.

"Siempre estuvo todo ok, capaz que se le disparó el dedito sin querer", cerró de forma irónica.