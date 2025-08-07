La actitud que tuvo Graciela Alfano con Verónica Lozano tras el fuerte enojo de la conductora

El icónico tapado de piel que María Julia Alsogaray lució en la histórica tapa de la revista Noticias en julio de 1990 destapó una terrible guerra entre Susana Giménez y Graciela Alfano que trajo daños colaterales.
Tras el duro testimonio de Verónica Lozano a LAM contra Graciela Alfano, se dio un inesperado contacto entre la conductora y la actriz en las últimas horas. Los detalles.
En los últimos días se destapó una polémica luego de que la actriz contó que había arreglado estar en el programa Cortá por Lozano (Telefe) y días antes le comunicaron que no sería invitada.
Esto motivó la furia de la actriz, quien en charla con Marina Calabró deslizó que podría haber una "mano negra" detrás de esa decisión, apuntando sus cañones a Susana.
"Me dijo Graciela: ‘si me bajan de ahí (por La peña de Morfi donde estaba invitada el próximo domingo) tengo que pensar que la mano negra no es la producción de Lozano, sino que la mano negra es de más arriba’”, contó la periodista en el ciclo Lape Club Social Informativo.
Lo cierto es que en una nota con LAM (América Tv), Verónica Lozano fue contundente contra Graciela Alfano y aclaró que la conductora no tuvo nada que ver en aquella decisión, que fue de su producción y la acusó de "falta de códigos" por exhibir al aire en Intrusos un audio que ella le envió por este tema.
"Me tiene la con... al plato. A esta altura de la soirée, si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana. Es muy difícil. Cuando alguien quiere instalar algo, decís... 'bueno'. Hay como un metaverso. Yo fui muy gentil y le contesté, pasó un audio. Me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo y está todo bien. Se rompe un código. En tal caso lo que uno dice es 'che, ¿puedo usar este audio?'", remarcó la conductora.
Y explicó sobre la cancelación de esa invitación a su programa: "Ella había sido invitada a mi programa hace como un mes, no existía lo del tapado ni nada. Yo me fui de vacaciones, cuando llego el lunes me dicen que estaba programada Graciela Alfano, pero la bajamos porque la semana pasada estuvo en todos los programas y los productores quieren contenido nuevo. Fue por eso. No se puso otro invitado, nada, esa es la verdad".
Lo cierto es que según los datos que pudo acceder en exclusiva PrimiciasYa, tras esta nota donde Lozano apuntó fuerte contra Alfano en el ciclo de Ángel de Brito, la actriz decidió contactarse vía mensaje con la conductora para aclarar las diferencias que surgieron entre las dos en los últimos días.
En la conversaación, Graciela se habría disculpado con Lozano por mostrar al aire en Intrusos ese audio que le había dejado en el ámbito privado y también la conductora le aclaró la situación de por qué finalmente no fue invitada a su programa tal como expresó públicamente, poniendo así paños fríos a la polémica instalada en los últimos días.
Graciela Alfano estaba invitada el próximo domingo 10 de agosto a La peña de Morfi por Telefe pero en las últimas horas la actriz tomó la decisión de no asistir al programa que conducen Lizy Tagliani y Diego Leuco.
"Alfano se siente muy expuesta por las declaraciones de Vero (Lozano) y ella decidió bajarse esta mañana, llamó su representante para avisar. Incluso estaban haciendo la promo y estaban preparando un juego para ella como figura que es. Telefe había aceptado", indicó la periodista Paula Varela este jueves en el ciclo Intrusos (América Tv) sobre la razón por la que la actriz optó por no ir al ciclo dominguero.