La actriz de Envidiosa, Débora Nishimoto, confirmó su romance con Esteban Lamothe

De todas formas, Débora explicó el motivo por cual decidieron no blanquear la relación apenas salieron las imágenes de ambos que fueron publicadas por Ángel de Brito.

Esteban LAmothe y Débora Nishimoto.jpg

"Como justo ahora me fui de viaje, preferimos hablar cuando vuelva. Eso. No queremos contar demasiado, nos estamos conociendo, es medio reciente", aseguró.

Por último, el periodista deslizó: "Entonces podemos afirmar que se trata de algo que está naciendo...". Ante eso, ella contestó: "Puede ser...".

Esteban Lamothe y la china de Envidiosa.jpg

Esteban Lamothe confesó su fetiche sexual más particular: "Me gusta el olor a..."

Esteban Lamothe ventiló su fetiche más increíble a la hora del sexo y sorprendió a todos al aire en el programa que conduce junto a su colega Gonzalo Heredia.

El actor reconoció que le gusta practicar el sexo oral y lo que tiene que sentir a la hora de hacerlo por parte del cuerpo de la mujer. Primero, fue Heredia quien dio algunas de sus preferencias máximas en la intimidad.

“Me calienta que la media esté media floja. Y voy a tirar otra más. La pierna, cuando te raspan los pelos... ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está...”, dijo el artista en el ciclo Galanes en temporada baja, Blender. Y añadió que le gusta hacerlo con la "bombacha corrida" y "el algodón medio gastado".

Embed

A lo que su compañero agregó sobre sus preferencias en la intimidad: “Me gusta el olor a con... las mujeres que se lavan mucho no tienen olor ni gusto a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a vagina”, reconoció sin vueltas Esteban Lamothe.

“Que tenga un poquito de olor a con... Es verdad que las mujeres que se lavan mucho no tienen olor a nada, gusto a a nada y eso no está bueno. No quiero que esté sucia pero que tenga gusto a con... porque sino me chuparía una pi.. y me quiero chupar una con... que tenga gusto a con...”, cerró el actor bien picante.