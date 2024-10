La prueba que confirmaría el romance entre Esteban Lamothe y La China de Envidiosa

"Lamothe está saliendo con la china de Envidiosa. Pasaron el finde en Cardales y hubo chape", detalló el conductor de LAM.

En las últimas horas, desde la cuenta del programa de Ángel de Brito en Twitter difundieron la primera foto de Esteban y Débora Nishi.

En la imagen se los ve muy relajados, conversando, luego de haber compartido un almuerzo.

image.png

La incomodidad de Griselda Siciliani y Esteban Lamothe al hablar sobre el escándalo de la serie Envidiosa

Cuando por estas horas mucho se habla del escándalo en el que quedó envuelta Envidiosa, la comedia grotesca protagonizada por Griselda Siciliani y Esteban Lamothe que puede verse a través de Netflix, los actores se refirieron al tema sin filtro alguno.

Lo cierto es que desde las redes sociales se especuló con que la autora de la historia, Carolina Aguirre, se habría inspirado en un ex amiga suya -Lucía Numer- para crear el personaje de Vicky que interpreta Siciliani: una mujer frustada por no haber conseguido casarse antes de los 40 y no puede soportar el éxito y la felicidad de sus amigas.

Y si bien Aguirre negó que su historia fuese el reflejo de alguien en algún momento allegado a ella, admitió que sí hay algunas anécdotas, aunque ficcionadas, que coincidirían con relatos de Numer en las redes sociales.

Así las cosas, de visita en Urbana Play, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe se refirieron a este escándalo virtual. "¿Te metiste en este quilombo de redes?", le preguntó directo Harry Salvarrey a la actriz.

"No, no me metí y no me interesa para nada. Además, sé cómo se gestó el proyecto y sé que no tiene nada que ver con eso. El modo de hacer Envidiosa, sobre todo yo que estoy en todas las escenas, fue el de colaborar mucho con la creación de las escenas", aseguró la ex de Adrián Suar. Y agregó: "Todos los actores teníamos permiso para crear. No es que era la línea única de la autora. Además, Carolina dijo que no, que no estaba inspirado en nadie".

En tanto, ya algo molesta, Griselda concluyó haciendo saber: "Igual, me interesa muy poco este tema. No gastaría yo mi tiempo acá para hablar del chisme de las redes". Frente a este sincericidio, Lamothe atinó a acotar que él ni siquiera estaba al tanto. "Yo ni sabía lo que pasaba, me lo explicaron la semana pasada", aseguró entre risas.