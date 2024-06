La actriz porno dio detalles de su romance oculto con Guillermo Coppola: "Eran horas y horas de..."

"Fue hace muchos años. Yo hace siete años que estoy acá. Así que fue antes de hacer este viaje. Por eso no siguió, por cuestiones de distancia", detalló.

Acalorada por rememorar escenas pasionales con el empresario, la bailarina remarcó: "Lo que más me acuerdo es cuando me tocaba el timbre de mi casa y me venía a visitar. Eran horas y horas de estar haciendo el amor sin parar, porque la energía que tiene Guillote me sorprendió. Siempre arriba".

En otra parte de la entrevista, relató cómo conoció a Coppola, a quien definió como "un seductor de la palabra, un galán": "Primero fue el contacto con Diego. Pero con Diego no tuve tanto contacto, el contacto lo tuve con Guillote. Pero con Diego pude estar en La noche del Diez que, si bien el lo hacía en la televisión, su último programa lo quiso festejar y televisar desde el Luna Park. El Luna Park estaba lleno, había muchos artistas invitados. Bailar tango fue emocionante para mí. Ese fue un encuentro inolvidable desde lo artístico, como bailarina".

Y reveló: "Lo conocí después de tener ese espectáculo con Diego, en una cena que compartíamos amigos en común. Ahí fue el flechazo, en esa reunión".

También detalló: "Nuestro primer beso fue en el auto, que me acuerdo de que estaba el amigo de él y mi amiga también. No nos contuvimos y nos besamos".

Luego de que Sandy expresara que viajaría a Argentina para tener "un encuentro con Guillote y recordar esos momentos", la coreógrafa admitió que le encantaría hacer contenido para adultos con el representante. "Sería fabuloso. No sé si él entraría en esta industria, si se animaría hacerlo. Sería una fantasía", afirmó.

Por último, la actriz aseguró que nunca salió con jugadores de fútbol. "Tuve un gran amor pero era de otro deporte. Lo más cercano al fútbol que tuve fue Guillote", cerró.

Yuyito González confesó su deseo de reencontrarse con Claudia Villafañe: "Me gustaría entrevistarla"

Yuyito González volvió a los medios como conductora del programa Empezar el día (Ciudad Magazine) y en los últimos días estuvo en boca de todos por el estreno de la serie de Guillermo Coppola, ex pareja de ella y padre de una de sus hijas.

Para hablar un poco acerca de todo, Yuyito tuvo entrevista exclusiva con Primicias Ya y sorprendió al contar que anhela un reencuentro con Claudia Villafañe en su programa.

"Me gustaría mucho entrevistar a Claudia, encontrarme con ella me gustaría mucho, sería un lindo reencuentro”, expresó y destacó: “A mi me pasa algo con mis entrevistados, para mi sean conocidos, menos conocidos, cualquier persona que quiera venir a mi living, para mi va a ser lo máximo. Sobre todo porque estoy agradecida de quieran venir".

Por otro lado, se refirió a la serie y cierta polémica que hubo por una escena con ella. “La serie es un fuego, está saliendo por todos lados y yo ya siento que es mi serie. Muy buena y muy linda la interpretación de Mon Antonópulos, me parece una chica divina amorosa y súper simpática".

Mónica Antonópulos como Yuyito

“Solamente vi las escenas mías y si, me llevé un disgusto con la famosa escena del embarazo porque la realidad de lo que fue la noticia del embarazo de mi hija mayor, fue absolutamente lo contrario, es una ficción total y nunca fue de esa manera”, reconoció.

Y confesó: “Me quebré, me dolió y después lo superé. Guillermo también en un momento se vio sensibilizado, pero acá lo más importante es que no es real, es una ficción y que mi hija está más allá del show, las series, es arquitecta y ama a su papá, a mi y nos acepta con todo con lo que somos".