La amenaza de Yanina Latorre en pleno aire de LAM

yanina latorre evelyn von brocke.jpg Yanina Latorre y Evelyn Von Brocke fueron compañeras durante algún tiempo en LAM años atrás.

"Igual, si viene tampoco vendría... ese día me quedo en casa" disparó una seria Yanina Latorre sin dejar lugar para las bromas. Claro que el conductor de LAM le reclamó que nunca le hizo una cosa así además de que debe cumplir con su trabajo, Pero la más polémica de las angelitas disparó "Nunca te lo hice, pero yo no comparto un ambiente con ese ser humano desgraciado ni loca. Lo que me hizo al aire, no se hace".

LAM captura - Si viene Evelyn Von Brock no vengo dijo Yanina Latorre.jpg Yanina Latorre disparó fuerte en LAM (América TV) contra Evelyn Von Brocke.

Claro que Estefanía Berardi, la más nueva de las panelistas del ciclo como así también en el medio, preguntó de qué traición hablaba Yanina, pero sus compañeras la mandaron a googlear aquel escándalo cuando en febrero de 2019 Evelyn Von Brocke sugirió que el saludo en Twitter de la mujer de Diego Latorre, "Buen día rufianes", tenía que ver con la muerte de Natacha Jaitt sucedida la madrugada anterior.

Yanina Latorre reveló que un cantante le ofreció hacer un trío con otra famosa

Hace unos días en LAM, Yanina Latorre sorprendió a todos al contar que El Polaco le ofreció hacer un trío. Ángel de Brito comentó que el artista comienza con su nuevo programa en América TV, De gira con el Polaco, donde compartirá un viaje en su camioneta con otra figura.

Allí, el conductor de LAM sugirió que Yanina podría estar en uno de los episodios del ciclo del cantante. "¡Vos tendrías que subirte a la camioneta de El Polaco!", exclamó Ángel. "Si subo, terminamos en un hotel", retrucó la panelista.

yanita trio polaco.jpg Yanina Latorre reveló que El Polaco le propuso hacer un trío.

No conforme con esa declaración, Yanina fue por más. "Me encanta. Una vez me ofreció hacer un trío, pero le dije que no, me escapé", reveló. Y luego contó en detalle cómo fue que El Polaco se le acercó. "Yo decía todo el tiempo en LAM que me gustaba El Polaco, que le daba... me hacía la canchera. Voy a una fiesta del Bailando y él se empezó a acercar. Me vino a encarar con Silvina (Luna)", recordó Yanina.

Finalmente, la rubia se puso nervioso y prefirió escaparse. "Yo estaba con Jey Mammon y nos fuimos bailando entre la gente. Cuando llegamos a la puerta, rajamos corriendo", sentenció.