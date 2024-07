La angustia de Flor Vigna tras la burlona y feroz crítica de Momi Giardina a su carrera musical

comentario_Momi Giardina_Flor Vigna.jfif

Así las cosas, consultada por Karina Iavícoli, este viernes Flor Vigna le respondió a la morocha vía mensaje de WhatsApp en Intrusos (América TV), donde no escondió su molestia. “Me dolió que se burle de esta forma y de esta canción en particular porque justo es la canción donde cuento todo lo que me costó llevar adelante este proyecto y cómo me costó salir de la depresión".

Karina Iavícoli con respuesta de Flor Vigna a Momi Giardina - captura Intrusos.jpg

Al tiempo que agregó, entre angustiada y decepcionada con la actitud de Giardina: "Aparte, siempre en la cara me dijo cosas re lindas, no entiendo qué es lo que pasó. Todo Luzu vino a un show nuestro en Bariloche y fue la que me dijo -de todo el grupo- que le gustaba lo que yo hacía”.

Y por último, según confió la periodista de América mientras seguía leyendo el descargo de Flor, le hizo llegar una infinidad de capturas de pantalla "matando" a Momi en las redes por su hiriente burla.

Embed

La reacción Flor Vigna a los románticos posteos de Luciano Castro y Griselda Siciliani

El pasado jueves Luciano Castro y Griselda Siciliani se dedicaron posteos románticos en las redes sociales, ya que publicaron sus primeras fotos juntos desde que comenzaron su historia de amor.

flor vigna luciano castro griselda siciliani.jpg

El actor subió una selfie dándole un beso a Griselda y como descripción sumó una declaración muy tierna: “Te amo”. Ella, en tanto, publicó una imagen de él recostado en su hombro y bromeó: "Oiga señor! ¿Qué hace?".

Luciano Castro y Griselda Siciliani - primera foto juntos IG de él.jpg

En medio del revuelo mediático por las demostraciones de amor entre el galán y la actriz, Flor Vigna compartió un importante anuncio con a sus seguidores el Instagram.

Griselda Siciliani y Luciani Castro - primera foto juntos IG de ella.jpg

La cantante difundió un anticipo de Valiente, su nuevo trabajo. En un video que colgó sus redes, la ex de Luciano Castro invitó a sus fans a producir clips con el adelanto del tema y les hizo una promesa.

"Mi gente ya salió el adelanto de Valiente. Y a todos los que vayan a usar el audio en TikTok, los voy a estar siguiendo por hoy. Les dejo el audio. Espero que disfruten esta parte nueva. Voy a estar a full viendo sus videos y voy a estar reposteando algunos en Instagram", detalló Flor.