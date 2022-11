La angustia de Mora, la última eliminada de Gran Hermano 2022: "Me duele que se ponga triste"

“A mí me duele más que mi mamá se ponga triste que esos comentarios”, indicó, dejando en claro que las opiniones ajenas no la sacan de su eje, pero que sí le afecta ver que involucren a sus seres más queridos.

“Esos comentarios en general, antes en menor medida, siempre estuvieron cerca mío. Pero que a mi mamá le digan ‘esto es un varón’, ‘eso no puede ser una mujer’, ¿cómo va a tener novio?’, ‘el novio seguro es gay’, y cosas así... Estamos muy atrasados todavía”, cerró Mora.

Alfa y otro comentario al límite en Gran Hermano 2022: qué le había dicho a Mora

Luego de la agresión verbal a Coti y la dura sanción que recibió de Gran Hermano, Walter Alfa Santiago vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse un video de algo que le había dicho en octubre a Mora Jabornisky, ya eliminada de la casa.

En las últimas horas salió a la luz otro hecho similar, que sucedió a fines de octubre, que lo vuelve a colocar al hombre de 60 años en el centro de la polémica.

“Escuchame, Mora, lo que sí, pará, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente así no hacemos ruido”, le dijo Alfa a Mora. Y ella le respondió sin filtros: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor”.

“Tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”, le retrucó Mora. Pero Alfa continuó sin entrar en razón e insistió: “¿Nieta? No, mi nieta no, no seas turra”.