La angustia de Nico Occhiato tras sufrir un robo en su casa: "Se llevaron..."

Lo cierto es que el programa se encontraban festejando el aniversario de la final del mundial Qatar 2022 y por eso Nico quiso ir de frente con su situación, antes de que sus seguidores noten algo extraño en su ánimo.

"Si me ven medio abajo es por eso. No lo iba a decir pero van a pensar que me pasa algo y tuve un día raro”, aseguró. “Me pasó eso, entraron a robar, un mal momento. Lo encerraron a Carlitos (su perro) en un lugar y no le hicieron nada por suerte, pero bueno, se llevaron algunos de valor", concluyó.

Estefi Berardi afirmó que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tienen un romance: "Pasa de todo"

Los rumores de romance entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña vienen desde hace tiempo, y ahora Estefi Berardi aseguró que los conductores de Luzu TV están saliendo.

Berardi, quien viajó a Miami para los Martín Fierro Latino, contó que estuvo en el avión con Occhiato y Peña, y expresó: "Para mí hay toda la onda, se re nota que andan, pero es como que se tratan como desconocidos. Como que fuerzan el que parezca que no pasa nada, pero pasa de todo, tengo esa sensación".

En un móvil con Mañanísima (El Trece), detalló: " Se sentaron juntos. Flor en un momento se quedó dormida y se apoyó en el hombro de él". Majo Martino, por su parte, afirmó: "A mí me dijeron que pasa de todo".

Berardi también sumó: "Él, después de Flor Vigna, nunca más blanqueó una novia, de llevarla de la mano por la calle, no blanquea con Flor (Jazmín) a ese nivel, pero por ahí porque no son tan oficiales".