Gran Hermano: Furia atacó a Emma y descolocó a todos con su actitud

¿El motivo de su enojo? Los chicos participaron de una actividad, que consistía en llevar una "CV" gigante de cada uno, con datos personales, profesionales y de personalidad de cada uno. Cuando fue el turno de Martín Ku, Emma pasó adelante y, mientras el Chino posaba en la parte del la foto, él completaba la planilla. Todo se arruinó cuando Juliana expresó su enojo porque todo lo que ponían sobre su compañero era positivo y con ella, en cambio, anotaron muchísimos de sus puntos negativos.

"A mí me hicieron m... y yo no puedo decir nada.... el forro este no lo pone. ¡Me cansaron! Pone toda la m... linda que quieren poner! ¿Sos el más bueno del mundo?", exclamó Furia. "Poné lo que quieras!", contestó Martín. "Vos (por Emma) te pone es escribir porque sos el que le chupa el ort... todo el día", añadió la jugadora.

Finalmente, la entrenadora de crossfit se dio el gusto, le sacó el marcador a Emma y puso todo lo negativo que ve en El Chino. "A mí me pueden hacer m.... y a vos (por Martín) no se te puede decir nada", argumentó.

Furia recibió información sensible en el confesionario y expuso a la producción de Gran Hermano

Las encuestas en las redes indican que el domingo en Gran Hermano se viene un mano a mano picante en Furia y Virginia Demo. Hay fans del programa que piensan que es la primera vez que Juliana tiene altas chances de dejar el juego, mientras que otros suponen que es la favorita de la producción y va directo a la final sin escalas.

En un video que se hizo viral en las últimas horas, la entrenadora de crossfit mantiene una charla con Bautista Mascia y Nicolás Grosman en el jardín luego de haber pasado por el confesionario. En esa conversación, la jugadora advierte a sus compañeros que tiene que tener una reunión urgente.

"¿Hoy a la tarde podemos tener una reunión de hermanos? Necesito que nos pongamos las pilas porque parece que está fuerte la cosa", les dice Juliana a los Bros. "¿Por algo del confe decís?", le pregunta el uruguayo. "Es pesado el asunto.... a eso es lo que voy. No es que me meten miedo.... pero es pesado el asunto", remarca ella.

"¿De dónde decís que te meten miedo? ¿De allá adentro?", le retruca Bauti. "No, me refiero a la placa y que 'es pesado el asunto'", contesta Juliana.

Cuando la charla parecía exponer un armado oculto entre Furia y la producción del reality, una teoría que viene circulando hace tiempo, la trasmisión oficial saltó de la cámara del jardín a la del baño.