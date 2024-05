La angustia de Zoe en Gran Hermano tras la sorpresa que le llevó Santiago del Moro

Así, cuando llegó el turno de Zoe, la rubia vio que su mamá le había mandado un imagen de ella posando en Miami y otra de su familia, lo que la desilusionó porque ella esperaba alguna postal con su novio, tal vez a modo de indicio de que afuera él la está esperando. Pero como eso no ocurrió, Bogach entró en crisis.

Zoe llorando en el cuarto - captura GH2023.jpg

Así, pasada la medianoche, se la pudo ver llorando desconsolada en el dormitorio mientras Virginia intentaba consolarla al asegurarle que "si hubiera pasado algo, te lo hubiesen gritado. Esas cosas son las primeras que te vienen a gritar".

Pero Zoe no se conformó con ese argumento y argumentó su angustia. "Lo que pasa es que todos tienen mucho tiempo con sus parejas antes de la casa, pero yo no. Es re difícil. Todos de algún lado tienen esa información, pero yo no", deslizó en medio del llanto.

En ese momento, se sumó Florencia quien le aconsejó charlarlo con el psicólogo en el confesionario e intentó tranquilizarla al decirle: "Creo que tu mamá lo hizo porque piensa en vos y no le importa nadie más que vos".

Llantos, reencuentros y sorpresas en Gran Hermano: así fue la cena de los jugadores con Santiago del Moro

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), los jugadores vivieron una noche muy emotiva tras el ingreso del conductor Santiago del Moro al reality. Los participantes cenaron con el presentador y recibieron tiernas fotos que les enviaron sus familiares.

Del Moro ingresó a la casa cuando los participantes quedaron 'congelados'. El conductor fue hacia el SUM donde los esperó con una cena y varias sorpresas. “El programa de hoy tiene que ver con conocerlos un poco más. Entonces, les pedimos a los familiares de ustedes que manden dos fotos”, les dijo el presentador a los participantes.

Durante la comida, los jugadores hablaron de su historia de vida; recordaron momentos felices, complicados y tristes. Cuando fue el turno de Juliana 'Furia' Scaglione, la participante se refirió a su diagnóstico. “Hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Mi vida fue una locura, fue un bumerán, yo sabía que algo se me venía. Yo no tengo ningún estrés acá adentro, tragarse el dolor, te ensucia por dentro”, expresó en relación a la leucemia nivel 1 que le encontraron.

Santiago Del Moro_GH.jpeg

Más adelante, minutos después de la medianoche, el animador les hizo un anuncio explosivo: el próximo lunes jugarán por un auto cero kilómetro. "Se va a poner en juego un cero kilómetro el lunes. Prepárense todo el fin de semana", adelantó.

"Van a poder elegir cuando lo ganen llevarse el cero kilómetro o si quieren el dinero. También pueden optar por la plata", remarcó. "Después del galón del domingo tenemos juego por el cero kilómetro que es de alguno de ustedes", cerró el conductor.