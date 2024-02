La Beba habló del padecimiento que sufrió durante años por una crítica a su apariencia: "Me afectaba"

La periodista recordó que sufrió durante años un comentario sobre una parte de su cuerpo, que se repetía cada vez que entraba a las redes: "En Instagram me decían: '¿qué te hacés la linda con esa nariz? ¿vos pensás que tu nariz es linda?'. Yo nunca había hablado de mi nariz. No me parece linda, pero tampoco me la voy a operar".