Benjamín Vicuña recordó su polémica frase del amor sobre Pampita en los Martín Fierro

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el galán en ese entonces y su declaración generó un gran revuelo.

Esta vez, al recibir su estatuilla, a Benjamín Vicuña se le vino esa escena a la cabeza y polémica que se generó con sus palabras y tiró una sonrisa, también con Pampita presente en el salón.

Tras agradecer a APTRA por la distinción, comentó: “Una industria tan pujante de muchas personas que trabajan como la moda, el diseño y todas las áreas que comprenden eso acá en la Argentina".

Y siguió: "Esto se lo voy a dedicar… Esa (hace una pausa y se ríe). No, dos veces no… (se vuelve a reír) se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en sus casas, que los amo con toda mi alma. Muchísimas gracias”.

En ese instante, cuando las cámaras enfocaron a Pampita, se puso un tanto seria y se le pudo leer los labios: “¿Otra vez me enfocan a mí?”, expresó.

Al recibir su estatuilla como mejor actor protagónico en los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña dio su discurso sobre el escenario y le dedicó el premio a la madre de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y sus palabras dedicadas a la madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio se volvieron tendencia en las redes.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Cortá por Lozano, Telefe, el actor se refirió a su discurso al recibir la estatuilla y comentó que hablaba del amor en general que recibió en la Argentina.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, señaló el artista.

Y reconoció: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

“Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, le dijo Verónica Lozano. Y ahí Vicuña argumentó: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo".