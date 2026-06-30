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FATALIDAD DEL DESTINO

Yanina Latorre contó por qué Ernestina Pais tuvo que manejar en la noche de su muerte: "Ese día..."

En SQP, Yanina Latorre expuso el motivo que hizo que Ernestina Pais tuviera que conducir su propio auto para cumplir con su trabajo y llegar a la función de “El divorcio del año”.

30 jun 2026, 11:32
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Yanina Latorre contó por qué Ernestina Pais tuvo que manejar en la noche de su muerte: “Ese día...

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La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais provocó un fuerte impacto en el ambiente televisivo y del espectáculo, donde colegas, amigos y figuras públicas la despidieron con mensajes cargados de emoción. En ese contexto, este lunes Yanina Latorre abrió su programa SQP en la pantalla de América TV con un recuerdo personal, en el que repasó el vínculo que las unía, contó aspectos poco conocidos de su relación y explicó cómo se dio la situación que llevó a que la periodista terminara manejando su propio vehículo, pese a tener la licencia inhabilitada de manera temporal.

Conmovida desde el arranque, la conductora reconstruyó parte de lo ocurrido y puso el foco en la cadena de hechos desafortunados que derivaron en la tragedia. En su relato, destacó además la personalidad de Ernestina y el costado más cotidiano de su vida. "Una mina llena de vida, tenía 54 años, ella decía que su karma era el auto y fue una mala suerte total porque la persona que le hacía de Uber ese día no pudo y ella agarró su auto, pero estaba inhabilitada para manejar", reveló al comenzar su homenaje en vivo.

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Más adelante, Yanina Latorre profundizó sobre la relación que mantenían y dejó en claro que el vínculo era más cercano de lo que se conocía públicamente. También remarcó el afecto que sentía por la periodista, a quien seguía tratando con frecuencia. "Yo quería recordarla porque la quiero y la quise mucho, tenía un vínculo divino con ella", afirmó, visiblemente afectada por la noticia.

En otro tramo de su testimonio, la conductora recordó la última charla que habían tenido apenas unas horas antes del hecho que terminó con la vida de Ernestina Pais. Según relató, ese intercambio estuvo marcado por un gesto profesional y un diálogo cotidiano entre ambas. "La última vez que hablé me felicitó por la nota que le hicimos a Flor Peña acá, al otro día a la mañana me mandó las imágenes y hablamos un rato", contó, intentando reconstruir los momentos finales de comunicación.

El recuerdo también incluyó una rutina compartida que, según explicó, formaba parte de su dinámica diaria de amistad. En ese sentido, detalló que el contacto entre ambas era frecuente desde temprano. "Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días", relató entre la emoción y la nostalgia.

Finalmente, Yanina Latorre cerró su homenaje con una reflexión marcada por el dolor y la incredulidad ante lo sucedido. "Una mina que no se merecía este final, llena de vida", concluyó, en un cierre que sintetizó el impacto que le generó la partida de su amiga.

Cuál fue la impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais

Tras la repentina muerte de Ernestina Pais a los 54 años el pasado viernes, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en la zona de San Isidro, su amiga Ana Acosta brindó un conmovedor testimonio este lunes en el programa Intrusos (América TV), donde relató un episodio personal que interpretó como una “señal” tras la partida de la conductora.

En un clima de profunda emoción, la actriz recordó el impacto de la noticia y la personalidad de su colega: "Terrible porque son de esas noticias que nunca caes y decís ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla que estoy viviendo? Ernestina tenía la mejor sonrisa de todo el ambiente artístico".

Más adelante, sumó su mirada sobre el vínculo que las unía y la energía que transmitía Ernestina Pais: "Destaco que ella fue la mujer con más buena onda que me crucé, no conocí alguien que le pusiera tanta alegría y entrega a su trabajo. Era buena mina y buena amiga".

Luego, Ana Acosta relató el hecho que vivió como una señal tras hablar de su amiga en un grupo de WhatsApp con ex compañeras del colegio. Según contó, mientras mantenía esa conversación, ocurrió algo inesperado en su casa.

"Les voy a contar algo que me pasó hoy: tengo un chat con mis compañeras de colegio donde me mandaban mensajes y yo no contestaba. Ayer cuando estaba en Chacarita les mandé un mensaje que mañana hablábamos".

La actriz continuó describiendo el momento: "Cuando hoy termino de contarles todo por audio, recibo los de ellas y en eso escucho que la computadora de mi casa que estaba desde el miércoles apagada se prendió".

Para Ana Acosta, la situación tuvo un significado especial: "Con lo cual dije gracias Ernestina, quisiste demostrarme que estás bien y fue por este medio. Sabemos que se comunican hoy en día con una conexión para el que quiera creer que lo crea".

Finalmente, insistió en lo vivido: "Realmente lo juro por mis hijas que fue terminar de hablar de ella en el chat de mis compañeras de colegio, escuché el clin de computadora, me fui para ese lado y la vi prendida y estaba apagada desde el miércoles" y cerró: "Para los que crean que estoy loca por lo que acabo de contar créanme que suelen manifestarse, con mi mamá me pasó y ahora".

     

 

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