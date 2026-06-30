Yanina Latorre contó por qué Ernestina Pais tuvo que manejar en la noche de su muerte: “Ese día..."

El recuerdo también incluyó una rutina compartida que, según explicó, formaba parte de su dinámica diaria de amistad. En ese sentido, detalló que el contacto entre ambas era frecuente desde temprano. "Ella se levantaba siempre a las 7 de la mañana, me llamaba y charlábamos. De todo pensábamos distinto, pero nos matábamos de la risa y nos puteábamos todos los días", relató entre la emoción y la nostalgia.

Finalmente, Yanina Latorre cerró su homenaje con una reflexión marcada por el dolor y la incredulidad ante lo sucedido. "Una mina que no se merecía este final, llena de vida", concluyó, en un cierre que sintetizó el impacto que le generó la partida de su amiga.

Cuál fue la impactante señal que recibió Ana Acosta tras la muerte de Ernestina Pais

Tras la repentina muerte de Ernestina Pais a los 54 años el pasado viernes, luego de que su auto fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en la zona de San Isidro, su amiga Ana Acosta brindó un conmovedor testimonio este lunes en el programa Intrusos (América TV), donde relató un episodio personal que interpretó como una “señal” tras la partida de la conductora.

En un clima de profunda emoción, la actriz recordó el impacto de la noticia y la personalidad de su colega: "Terrible porque son de esas noticias que nunca caes y decís ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla que estoy viviendo? Ernestina tenía la mejor sonrisa de todo el ambiente artístico".

Más adelante, sumó su mirada sobre el vínculo que las unía y la energía que transmitía Ernestina Pais: "Destaco que ella fue la mujer con más buena onda que me crucé, no conocí alguien que le pusiera tanta alegría y entrega a su trabajo. Era buena mina y buena amiga".

Luego, Ana Acosta relató el hecho que vivió como una señal tras hablar de su amiga en un grupo de WhatsApp con ex compañeras del colegio. Según contó, mientras mantenía esa conversación, ocurrió algo inesperado en su casa.

"Les voy a contar algo que me pasó hoy: tengo un chat con mis compañeras de colegio donde me mandaban mensajes y yo no contestaba. Ayer cuando estaba en Chacarita les mandé un mensaje que mañana hablábamos".

La actriz continuó describiendo el momento: "Cuando hoy termino de contarles todo por audio, recibo los de ellas y en eso escucho que la computadora de mi casa que estaba desde el miércoles apagada se prendió".

Para Ana Acosta, la situación tuvo un significado especial: "Con lo cual dije gracias Ernestina, quisiste demostrarme que estás bien y fue por este medio. Sabemos que se comunican hoy en día con una conexión para el que quiera creer que lo crea".

Finalmente, insistió en lo vivido: "Realmente lo juro por mis hijas que fue terminar de hablar de ella en el chat de mis compañeras de colegio, escuché el clin de computadora, me fui para ese lado y la vi prendida y estaba apagada desde el miércoles" y cerró: "Para los que crean que estoy loca por lo que acabo de contar créanme que suelen manifestarse, con mi mamá me pasó y ahora".