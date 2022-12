Juliana sigue dando información del exterior en la casa de Gran Hermano 2022: ¿será expulsada?

Sin embargo, Juliana no escuchó esa recomendación. A las pocas hora de su reingreso, la chica de Santa Fe metió la pata: le contó a Maxi que los votos de Coti fueron anulados porque tomó un papel que cayó al jardín, con información sobre el repechaje.

Por ese incumplimiento de las normas del reality, Tini fue sancionada: no podrá participar de la prueba del líder la semana próxima, tampoco podrá nominar, e irá directamente a placa el día de la nominación.

Al parecer, Juliana aún no fue informada de la decisión de Gran Hermano 2022 por su error. En un video reciente, se ve a la joven hablando con Maxi en la cocina y contándole datos del exterior.

Esta semana, Coti Romero fue sancionada por Gran Hermano 2022 por incumplir el reglamento. Antes de la votación por el repechaje, la correntina agarró una pelotita que cayó al jardín, con un mensaje del exterior.

"Coty: Martina es la única que te banca afuera para sacar a J. (Julieta)", decía el papel que estaba pegado en esa pelotita.

Gran Hermano llamó al Coti al confesionario por la votación del repechaje. Sin embargo, a la correntina le quitaron la posibilidad de elegir a uno de los ex participantes y haber violado una de las normas del reglamento.

En el piso, Martina Stewart Usher se mostró indignada porque Thiago Medina también recibió información del exterior (la noticia de la detención de su padre) y no recibió ningún tipo de sanción.

"¿Cómo es lo de la sanción? ¿A partir de cuándo? Justo había pasado lo de Thiago también...", señaló la ex GH. "Después de lo de Thiago. Cuando pasó lo de Thiago, en Gran Hermano ya se sancionaba esto. Como no se les había hecho explicito esta norma, se les dejó pasar, pero se los advertí yo en vivo y después dentro de la casa. Saben que cualquier cosa que venga de afuera no lo pueden leer", le explicó Santiago del Moro.