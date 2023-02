La charla a solas que acercó aún más a Camila y Marcos en Gran Hermano 2022

“En la kermese, jugaban a los patitos, a la pelotita, a todo. Y, obviamente, a Marcos le gusta mucho todo lo lúdico, el tema del juego, y con la pelotita se prende; y ella atrás de él. Se fue Agustín y llegó Camila a la vida de Marcos adentro de la casa”, dijo el conductor.

Lo cierto es que en una profunda charla posterior en la habitación, Camila y Marcos hablaron de varios temas y ahí ella le reconoció que pasó por momentos de angustia por extrañar a su familia.

“Lo importante es tratar de pensar positivo, todo el tiempo. Tratar de no enfocarse en las cosas que te pueden hacer mal”, le remarcó el salteño, quien dijo que no conoce donde vive su familia y ella dijo que quería conocer Salta y Jujuy cuando salga del reality: "Ir provincia por provincia", dijo ella.

"Ojalá estén súper bien", dijo Marcos sobre su familia.

camila marcos.jpg

La sorpresiva noticia que cambiará el juego en Gran Hermano 2022: ingresan seis nuevos participantes

El jueves, en una nueva emisión de El Debate de Gran Hermano 2022, Telefe, Santiago del Moro anunció una noticia impensada en el marco de un éxito que no para de crecer.

“Entrarán seis nuevos integrantes a la casa”, dijo, dejando en claro que el juego, así, tomará un nuevo rumbo en el reality de Telefe.

Si bien se negó a dar detalles sobre el tema, las especulaciones no tardaron en llegar, y hasta que no comience una nueva semana, no se sabrá quiénes ni cómo será los seis participantes que prometen cambiar el rumbo del ciclo.