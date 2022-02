La coincidencia en la ropa de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que no deja lugar a duda

Ahora, Rodrigo de Paul subió una foto junto a Ángel Correa, compañero de Atlético Madrid, y se puso la misma remera que usó Tini Stoessel cuando visitó al twitchero Ibaí Llanos.

La remera que usó Tini Stoessel puede ser mera coincidencia y un producto que se vende mucho en España, sin embargo, la ola de especulaciones no pararon de explotar.

El like de la ex suegra de Rodrigo de Paul

En medio de todo esto, la que tomó partido fue Liliana, la madre de Camila. La ex suegra del jugador mostró su enojo con un “like” a un mensaje en las redes.

"Vos le diste una familia. Algo lindo va a venir para vos, alguien que te valore mucho más", escribió la seguidora y la mamá de Camila no dudó en ponerle el me gusta, demostrando que comparte ese pensamiento.

Rodrigo de Paul confirmó la separación con Camila Homs

Rodrigo De Paul le respondió desde Madrid un mensaje al Pollo Álvarez de Nosotros a la mañana y confirmó que se separó de su esposa, Camila Homs, madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

"Acá me contestó Rodrigo De Paul. En Madrid son cinco horas más que acá, así que no sé si nos estará mirando. Pero respondió. Y me puso "Si, amigo, estamos separados", contó el Pollo Álvarez.

"Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", le remarcó el jugador -que inició su carrera en el Racing Club de Avellaneda.