Juan Otero, el hijo de Flor Peña, confesó cuánto influyó su orientación sexual en la relación con su papá

Fue allí que el adolescente destacó el rol fundamental que tuvo su famosa madre, mediando entre padre e hijo para que el vínculo no se rompiese. "Mi mamá fue la que intervino, hizo lo suyo desde el diálogo. Ella le decía que había que entenderme, ayudarme, acompañarme y papá de a poco, lo empezó a llevar mejor", aseguró.

Juan Otero y Mariano Otero.jpg

Claro que el proceso no fue fácil, y las peleas entre Juan y su padre por este tema fueron muchas. "Capaz iba a su casa y me miraba raro, como diciendo '¿trajiste cartera?'... todo era muy incómodo. Llegó un punto en el que no me quise exponer más, no quería pasar por eso y buscaba ir a su casa 'lo más normal' posible. Entre comillas. Pero bueno, con el tiempo lo aceptó", detalló.

"En determinado momento me dije a mi mismo que el que tenía que resolver su problema era él. Creo que si no me hubiera entendido, no tendríamos relación. Hoy por suerte le estamos dando forma a un vínculo lindo. Siento que caminamos juntos, que me acompaña y cuando hay algo que no le cierra, me lo dice y lo ayudo a entender", concluyó Juan sobre.

Juan Otero.jpg

Las fotos de la mega fiesta de 15 de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

El 20 de octubre del año pasado, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña y Mariano Otero celebró a lo grande sus 15 años con una mega fiesta en salón cercano a la zona del Aeroparque metropolitano de Buenos Aires.

Como era de esperar, antes de comenzar la fiesta, Juan posó para los medios junto a sus padres, sus hermanos Tomás y Felipe, Ramiro Ponce de León -el actual marido de Flor-.

Juan Otero cumple 15 portada.jpeg

Siempre bajo la supervisión de Claudia Villafañe, la encargada de organizar el evento, el cumpleañero llegó vestido con saco y pantalón verde con zapatillas al tono, tal como había adelantado en varias notas los días previos.

cumple juan otero 5.png

Eso sí, el detalle fue la mini cartera con la que acompañó su look junto a los anillos, pulseras y el llamativo collar que le dieron el toque extravagante al adolescente que ya se perfila para desembarcar en los medios como un gran personaje mediático.

En tanto, Flor lució un elegantísimo vestido al cuerpo gris con detalles en negro, pelo recogido y sólo dos argollas gigantes en sus orejas como adorno. Mientras que el papá de Juan optó por un look total black discreto.

cumple juan otero 4.png

Asimismo, uno de los grandes protagonistas de la noche , sin duda fue el pequeño Felipe quien no dudó en tirar unos pasos frente a las cámaras presentes con una picardía sin igual en el esperado festejo de su hermano.