Marley y Florencia Peña desembarcan en Luzu TV con un programa propio: cuándo comienza

Ambos estarán al frente de El show del verano, ciclo que debutará el 5 de enero y se emitirá todos los lunes, de 20 a 22 horas. El mismo día en que se confirmó su incorporación, las figuras visitaron el estudio, recorrieron el piso y entre aplausos del público, compartieron un momento distendido con el equipo.

Cómo anunciaron Marley y Florencia Peña su desembarco en Luzu TV

En sus redes sociales, tanto Marley como Florencia Peña celebraron volver a compartir un proyecto juntos, esta vez en un programa que no se emitirá por televisión sino en formato streaming, más precisamente, en Luzu TV.

La actriz eligió una serie de imágenes en las que se la ve descostillándose de risa junto a su gran amigo para anunciar la noticia: "Felices de contarles que este verano nos vamos a encontrar en Luzu TV. No nos vamos a reir para nada"

Florencia Peña y Marley en Luzu 1

Florencia Peña y Marley en Luzu

"Llega el El show del verano, los lunes de 20 a 22 hs en Luzu TV", agregó Wiebe en su cuenta de Instagram a lo dicho por su dupla.