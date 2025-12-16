Marley y Florencia Peña desembarcan en Luzu TV con un programa propio: cuándo comienza
Tal como adelantó PrimiciasYa en exclusiva hace un par de semanas, Marley y Florencia Peña se suman a Luzu TV, uno de los canales de streaming más importantes del país. Así fue el anuncio en vivo de Nico Occhiato.
16 dic 2025, 16:59
Marley y Florencia Peña desembaran en Luzu con un programa propio: todos los detalles
PrimiciasYa dio a conocer en exclusiva una novedad en la carrera de Marley y Florencia Peña: ambos ampliarán su presencia en los medios al sumarse a Luzu TV, el canal de streaming fundado por Nico Occhiato. Si bien se trata de un nuevo formato, el desembarco mantiene a las figuras dentro del universo comunicacional en el que se mueven desde hace años.
"El canal los quiere para el 2026, ya han tenido varias reuniones y falta que se pongan de acuerdo en lo económico. Sería la primera vez con algo propio en el streaming para ambos", le habían dicho al portal.
Días después de aquel momento, la señal misma presentó su programación de verano, que se emitirá en vivo desde Pinamar e incluirá varios de los ciclos que ya forman parte de su grilla habitual. Sin embargo, la novedad estalló este martes 16 de diciembre, cuando el propio conductor confirmó la incorporación de dos figuras históricas del espectáculo a la propuesta del canal.
"Nos ponen en otro lugar. Son dos personas que nos honra tener en la pantalla de Luzu, dos personas que nos van a llenar la pantalla de profesionalismo y de risas, es para mirarlos y aprender. Amigas y amigos, en el verano de Luzu en Pinamar se viene El show del verano, Marley y Flor Peña. Que orgullo, que honor", anunció Nico en Nadie dice Nada.
Ambos estarán al frente de El show del verano, ciclo que debutará el 5 de enero y se emitirá todos los lunes, de 20 a 22 horas. El mismo día en que se confirmó su incorporación, las figuras visitaron el estudio, recorrieron el piso y entre aplausos del público, compartieron un momento distendido con el equipo.
Cómo anunciaron Marley y Florencia Peña su desembarco en Luzu TV
En sus redes sociales, tanto Marley como Florencia Peña celebraron volver a compartir un proyecto juntos, esta vez en un programa que no se emitirá por televisión sino en formato streaming, más precisamente, en Luzu TV.
La actriz eligió una serie de imágenes en las que se la ve descostillándose de risa junto a su gran amigo para anunciar la noticia: "Felices de contarles que este verano nos vamos a encontrar en Luzu TV. No nos vamos a reir para nada"
"Llega el El show del verano, los lunes de 20 a 22 hs en Luzu TV", agregó Wiebe en su cuenta de Instagram a lo dicho por su dupla.