La confesión más íntima de L-Gante: hace cuánto no tiene relaciones y qué técnica usa

El cantante L-Gante dio detalles de su vida privada tras separarse de Wanda Nara y comentó cómo es su presente en cuanto al vínculo con las mujeres.

26 nov 2025, 10:00
En abril de 2025, luego de algunos idas y vueltas, L-Gante confirmaba su separación de Wanda Nara, quien luego a los meses comenzó a salir con Martín Migueles.

En una extensa entrevista en el estudio de Tarde o temprano (El Trece), Elian Valenzuela fue consultado entre otros temas sobre su presente sentimental y sorprendió a todos con su confesión más íntima.

“Mi situación sentimental es que hace mucho tiempo que estoy sin una cita... sin ponerla, digamos”, dijo sin rodeos el cantante mientras la conductora María Belén Ludueña se tapaba la boca con la mano entre risas sorprendida por la sincera y descontracturada declaración del artista.

Y luego amplió sobre el por qué de ese cambio en ese aspecto de su vida: “No digamos abstinencia pero sí cambiando el ritmo. Me quiero enamorar bien de verdad y no fallar en la elección próximamente, así que uso esa técnica".

"Con que sea una buena mujer es suficiente, lo físico y la edad no me importa, con que haga bien en lo sentimental y no me dañe, suficiente”, cerró cómo sería la mujer que pueda conquistarlo en esta etapa donde se encuentra soltero.

"Hay veces que no nos bancamos y decidimos hacer cada uno la suya pero todo bien. Si la veo bien me pongo feliz. Me quiso presentar a su novio pero no se dio la situación. A Mauro y a Maxi sí los conocí", reconoció también sobre su mediática separación de Wanda Nara.

L-Gante dio detalles de su estado de salud y qué cambios de hábito implementó

En otro pasaje de la entrevista, L-Gante reconoció cómo se encuentra actualmente de salud y los modificaciones que implementó en su rutina diaria.

“Tendría que seguir con los chequeos pero cambié mucho el ritmo, más que nada dormir de noche, dejar algunas cosas, comer bien y estar con el menor estrés posible”, contó el joven artista en charla con el programa Tarde o temprano.

“En eso he cambiado bastante, con el alcohol estoy en cero, sustancias y todo eso también”, añadió. Además, destacó que modificó sus hábitos sin asistencia de profesionales, pero con la ayuda clave de su madre, Claudia Valenzuela.

"Mi vieja está diariamente en todo", afirmó. Y reconoció que no tiene contacto con su papá, Miguel Ángel Prosi, vínculo que pasó por varios idas y vueltas en el último tiempo.

"Con mi viejo no tengo comunicación, menos uno. Se enoja por cualquier cosa diariamente, en este caso yo elegí hace poco no mantener comunicación", finalizó contundente.

