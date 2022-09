La confesión de Rocío Marengo sobre su deseo de ser madre

"¿Te gustaría ser mamá? Si es así estoy segura que serás una madre super amorosa", fue la pregunta que le hizo llegar otro fan y Marengo respondió con un corazón.

Rocío Marengo

En mayo, la ex figura de MasterChef Celebrity publicó un video desde una clínica, a la cual asistió para realizarse un tratamiento para ser madre. "Estoy un poquito anestesiada todavía.... con mi hermana que me acompaña... acá vamos", expresó.

A las pocas semanas, Marengo manifestó que el procedimiento no dio el resultado esperado. "Ay, no sé cómo contarles, ¿cómo decirlo? Qué palabras usar.... Bueno, prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino. Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo. Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo. El camino muchas veces es largo... ¡no hay que bajar los brazos!", resumió.

rocio marengo 1.jpg

Rocío Marengo, cada vez más cerca de convertirse en madre

En una reciente entrevista con Chilevisión, Rocío Marengo reveló que su deseo de ser madre sigue más latente que nunca y continúa avanzando para poder alcanzarlo.

La modelo destacó que, pese a que ya no está en pareja (en julio se separó de Eduardo Fort), está "preparada" para cumplir su mayor anhelo como madre soltera. "Yo hice una fertilización in vitro. Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos", afirmó.

Marengo remarcó que no las adversidades que se le presentaron no la frenarán para lograr su sueño. "Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar", sostuvo.

Por último, la rubia manifestó que, mas allá de haber pasado por un intento fallido, continuará adelante con todas sus fuerzas. "No me esperaba encontrarme con resultados como me encontré. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá”, sentenció.