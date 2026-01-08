Wanda Nara dijo basta: la desagradable actitud de Martín Migueles que habría provocado la ruptura

Embed

Pero la realidad es que fue una puntual actitud de Martín Migueles que Wanda no habría tolerado: que él interfiriese o le complicase su trabajo. Lo cierto es que él tenía muy mala relación con la prensa, y en menos de una semana mantuvo dos polémicos cruces con diferentes periodistas.

Primeramente, mantuvo un fuerte altercado con el cronista de América TV Gustavo Descalzi en Punta del Este. Allí, además de sus malos modos con el periodista llegó incluso a amenazarlo al verse apremiado ante ciertas consultas de rigor. En tanto, el segundo -y algunos arriesgan que habría sido el desencadenante- ocurrió recientemente en Buenos Aires con el notero del programa Mediodía Bien Arriba (TV Pública) que no tardó en viralizarse en cuestión de minutos.

La escena arrancó con una consulta inocente del notero a Wanda por el desembarco de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe). La empresaria, sentada en el auto que manejaba su pareja, contestaba con buena predisposición. Sin embargo, todo cambió cuando la pregunta giró hacia su vínculo y el polémico posteo de los “24 centímetros”: Migueles pisó el acelerador y abandonó el lugar de manera abrupta, dejando a la mayor de las Nara con la frase inconclusa y al notero tambaleando para no terminar en el suelo.

IG motivo separación Wanda Nara Martin Migueles

Quién tomó la decisión de separarse ¿Wanda Nara o Martín Migueles?

La bomba sobre el final de la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles estalló de la mano de Yanina Latorre, quien volvió a marcar la agenda del espectáculo al revelar la noticia desde sus redes sociales. La conductora de SQP (América TV) lanzó la primicia sin rodeos y, en cuestión de minutos, el tema se volvió tendencia, reinstalando a la mediática en el centro de la escena por su siempre convulsionada vida amorosa.

Fiel a su estilo filoso y directo, Latorre fue la encargada de encender la mecha con un mensaje que no pasó desapercibido entre sus seguidores. “Último momento de la jefa. No alcanzó el amor verdadero. Amoooorrrr”, escribió, dejando en claro que se trataba de una ruptura reciente y definitiva. La publicación generó un inmediato revuelo y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones.

Lejos de quedarse solo con ese enigmático posteo, la panelista decidió ir por más y aportar precisiones sobre lo ocurrido. Minutos después, redobló la apuesta y fue contundente: “Se separaron Wanda y Migueles, lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, lanzó, anticipando que el conflicto tendría nuevas revelaciones y que el trasfondo sería más complejo de lo que parecía.

Embed

La información también fue desarrollada al aire en SQP, donde Latorre sumó un dato clave que terminó de sacudir el avispero. “Wanda se separó de Migueles hace una semana. Lo de Ciardone le afectó”, afirmó en vivo, aportando un elemento que explicaría el quiebre y que rápidamente alimentó las versiones que ya circulaban en el ambiente mediático.

La ruptura se da en un clima cargado de tensión, con antecedentes recientes que ya dejaban entrever que la relación no atravesaba su mejor momento. Cruces incómodos frente a los móviles, actitudes que llamaron la atención y rumores persistentes de terceros en discordia habían encendido las alarmas en las últimas semanas. Para muchos, el desenlace parecía inevitable.

Hasta ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles salieron a confirmar o desmentir públicamente la separación. Sin embargo, el tema ya domina las redes sociales, los programas de espectáculos y promete sumar nuevos capítulos en las próximas horas. Como suele ocurrir cada vez que la empresaria queda envuelta en una crisis sentimental, la historia recién comienza y todo indica que todavía queda mucho por contar.