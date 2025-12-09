El tenso e incómodo cruce entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de Cine: "No quería..."

Y siguió con su relato sobre el cruce entre Oreiro, que ganó el Oro por su labor en cine, y Vicuña: "Yo lo tenía ahí sentadito y él estaba al lado de la escalera. Sabemos que las escaleras en la Usina del Arte son bastante difíciles con los vestidos largos. Estaba justo ahí en el borde y la querida Natalia Oreiro estaba en primera fila. Entonces en un momento la van a buscar a Natalia Oreiro, la hacen subir la escalinata porque tenía que ir a entregar un premio. Y ella pasa y se le enganchaba el vestido”.

“Gimena Accardi, que estaba adelante en un momento, la ayuda un poquito, Natalia la mira, le da un beso, la saluda. Atrás de Gimena Accardi estaba Vicuña, que la miraba como diciendo ‘acá estoy, saludame’. Lo ignoró por completo (Natalia a Benjamín). Es más, te digo algo. Se le vuelve a enganchar el vestido a Natalia, un vestido rojo divino que tenía, y él ayuda a sacar ese vestido para que no se trabe, pero no se saludaron”, continuó la panelista.

“Todos coincidían en lo reina que es Natalia Oreiro con todo el mundo. Amorosa, simpática, saludando, dando notas. Más allá de eso, estaba en la alfombra roja Natalia Oreiro haciendo la nota con Guido Zaffora, que estaban haciendo la transmisión en vivo de la alfombra roja. Son amigotes. En esto, llega Benjamín Vicuña y estaba el tema de las escaleras entonces, la producción necesitaba que Vicuña pase por la alfombra roja y que después ingresara al salón”, remarcó Pampito.

Y comentó sobre la actitud que tomó el actor para evitar cruzarse con la uruguaya: “Como estaba Natalia Oreiro en toda esta situación de dar notas ahí en la previa, él se fue por otra puerta a un salón a saludar gente. Entonces venían los productores y le decían ‘Benjamín, vení por favor, vamos para…’. ‘Pará que estoy saludando’ entonces era todo para no cruzarse y no saludar a Natalia Oreiro. Y después eso que pasa adentro”.

"No sucedió el saludo", indicó la panelista. Y el conductor sentenció: "El más incómodo era él, no quería cruzarse con Natalia. No sé si no quería la foto con ella, lo que sí se es que no quería cruzarse con Natalia".

Benjamín Vicuña aclaró con quién pasarán las fiestas de fin de año sus hijos tras la tensión con la China Suárez

Consultado Benjamín Vicuña ante las cámaras de Puro Show (El Trece) por su actual vínculo con la China Suárez en los Martín fierro de Cine 2025, el actor remarcó que "todo anda muy bien" y evitó entrar en detalles del tema.

Antes de retirarse, el artista fue consultado sobre con quién pasarían las fiestas sus dos hijos más pequeños (Magnolia y Amancio) y ahí él aclaró.

"Voy a pasarla con mi familia como corresponde. Que tengan una Navidad espectacular y puedan abrazar a los suyos, darles un beso y decirle que se quieren y se aman", indicó.

"¿Van a pasar con vos las fiestas?", le consultaron de manera directa al artista por los últimps cruces que hubo con Suárez por sus hijos al estar instalada hace meses con Mauro Icardi en Turquía.

Y Benjamín Vicuña afirmó sin vueltas mientras se despedía de la zona: "Sí", y se retiró rápidamente sin dejar lugar a otras consultas sobre el tema.