SOÑADA

La increíble mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul: así es por dentro

Completamente instalada en Turquía, Eugenia China Suárez mostró cómo está quedando la nueva casa a la que se mudó junto a Mauro Icardi y que decoraron juntos. Aquí, el video.

15 ago 2025, 09:49
Aunque nadie apostaba por la durabilidad del romance al considerarlo apenas una vendetta contra Wanda Nara, lo cierto es que Eugenia China Suárez y Mauro Icardi están juntos -al menos oficialmente- desde noviembre del año pasado, y hoy son una pareja totalmente consolidada.

Instalados en Estambul por los compromisos futbolísticos de él con el Galatasaray con el que tiene contrato hasta julio de 2026, la actriz y el delantero no dudaron en dejar la casa en la que él supo vivir con su ex -Wanda Nara- y sus hijas para tener su propio nidito de amor con energía completamente renovada.

Es así que hace unos días la ex Casi Ángeles contó a través de sus Instagram Stories que ya se habían mudado a la nueva casa, así como después reveló que estaban esperando que llegasen los muebles que habían elegido meticulosamente para decorar la mansión ubicada en unos de los barrios más exclusivos de Estambul cerca del Bósforo.

En tanto, en las últimas horas la actriz y su pareja celebraron virtualmente que el living de su hogar, sin duda uno de los ambientes más utilizados durante el día, ya quedó listo. Así, a través de sus historias virtuales mostraron los sillones blancos y grises con almohadones negros y grises haciendo juego con la alfombra sobre la que puede apreciarse una mesa ratona de madera, adornada con un singular ajedrez, velas aromáticas y muchas flores.

Asimismo, en otra publicación dejaron ver la enorme piscina en la que disfrutan del verano turco mientras siguen adelante con la conformación de su familia ensamblada, mientras esperan el regreso de Rufina, la mayor de las hijas de la China, quien decidió mudarse con ellos, por lo que en el mes de septiembre comenzará su último año de la primaria en una exclusivo colegio internacional en Estambul.

Por su parte, los otros dos hijos de la actriz -Magnolia y Amancio- si bien no tienen el permiso de su papá -el chileno Benjamín Vicuña- para instalarse allá, sí viajarán a menudo para mantener el contacto con su madre según admitió el propio actor recientemente.

Claro que por el lado del futbolista, Icardi todavía sigue aguardando que sus abogadas logren llegar a un acuerdo con el letrado de Nara para poder volver a ver a sus hijas Francesca e Isabella, y que incluso la mediática las deje viajar a Turquía durante algún período mientras el rosarino debe permanecer allí por su trabajo.

Con quién pasa sus tardes la China Suárez cuando Mauro Icardi está en la cancha

En los últimos días, la China Suárez se quedó sola en Turquía, ya que sus tres hijos regresaron a la Argentina junto a su madre y la niñera. Y como durante gran parte de la jornada, su pareja Mauro Icardi cumple con sus entrenamientos en el Galatasaray, club con el que tiene contrato hasta julio de 2026, la realidad es que la actriz pasa varias horas sin compañía.

Sin embargo, encontró un fiel aliado para esos momentos: el perro de Mauro. La actriz compartió en Instagram una imagen en la que se ve la enorme pata del animal descansando sobre ella, mientras luce un buzo con la figura de un león, símbolo del Galatasaray y emblema con el que Icardi se identifica, en lo que podría interpretarse como un guiño indirecto a su enfrentamiento con Wanda Nara.

El perro, que vivió en Francia, quedó en Turquía cuando Icardi volvió a Buenos Aires para recuperarse de una lesión, y desde entonces permanece junto a la pareja.

En paralelo, la actriz espera el regreso de Rufina, su hija mayor, quien se mudará con ellos a Estambul para terminar la primaria en un colegio internacional. Actualmente, la niña disfruta sus últimos días de vacaciones en Argentina con su padre antes de comenzar las clases en septiembre.

China Suárez y Mauro Icardi con su perro en Estambul

     

 

