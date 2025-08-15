La increíble mansión de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul: así es por dentro

Embed

Asimismo, en otra publicación dejaron ver la enorme piscina en la que disfrutan del verano turco mientras siguen adelante con la conformación de su familia ensamblada, mientras esperan el regreso de Rufina, la mayor de las hijas de la China, quien decidió mudarse con ellos, por lo que en el mes de septiembre comenzará su último año de la primaria en una exclusivo colegio internacional en Estambul.

Por su parte, los otros dos hijos de la actriz -Magnolia y Amancio- si bien no tienen el permiso de su papá -el chileno Benjamín Vicuña- para instalarse allá, sí viajarán a menudo para mantener el contacto con su madre según admitió el propio actor recientemente.

Claro que por el lado del futbolista, Icardi todavía sigue aguardando que sus abogadas logren llegar a un acuerdo con el letrado de Nara para poder volver a ver a sus hijas Francesca e Isabella, y que incluso la mediática las deje viajar a Turquía durante algún período mientras el rosarino debe permanecer allí por su trabajo.

IG China Suárez - casa en Estambul

Con quién pasa sus tardes la China Suárez cuando Mauro Icardi está en la cancha

En los últimos días, la China Suárez se quedó sola en Turquía, ya que sus tres hijos regresaron a la Argentina junto a su madre y la niñera. Y como durante gran parte de la jornada, su pareja Mauro Icardi cumple con sus entrenamientos en el Galatasaray, club con el que tiene contrato hasta julio de 2026, la realidad es que la actriz pasa varias horas sin compañía.

Sin embargo, encontró un fiel aliado para esos momentos: el perro de Mauro. La actriz compartió en Instagram una imagen en la que se ve la enorme pata del animal descansando sobre ella, mientras luce un buzo con la figura de un león, símbolo del Galatasaray y emblema con el que Icardi se identifica, en lo que podría interpretarse como un guiño indirecto a su enfrentamiento con Wanda Nara.

IG China Suárez con el perro de Mauro Icardi en Turquía

El perro, que vivió en Francia, quedó en Turquía cuando Icardi volvió a Buenos Aires para recuperarse de una lesión, y desde entonces permanece junto a la pareja.

En paralelo, la actriz espera el regreso de Rufina, su hija mayor, quien se mudará con ellos a Estambul para terminar la primaria en un colegio internacional. Actualmente, la niña disfruta sus últimos días de vacaciones en Argentina con su padre antes de comenzar las clases en septiembre.