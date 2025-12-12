Bandana anunció su regreso con un megashow por los 25 años: cuándo y dónde será

Qué pasó entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera

A mediados de noviembre, una fuerte interna entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera puso en jaque el show de Bandana que promete celebrar los 25 años del grupo. Según Fernanda Iglesias, la tensión fue tal que una de las integrantes llegó a dar un portazo.

“Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, reveló la periodista en Tarde o Temprano, el magazine de El Trece conducido por María Belén Ludueña. Esto sucedió pese a que hacía apenas unos días las cantantes se habían reconciliado tras conflictos de público conocimiento.

La discusión, según detalló Iglesias, fue intensa y con consecuencias inmediatas. "Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".

Sobre las posibles causas, la panelista no dudó en dar su análisis: “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”. Además, agregó: “Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”.

Iglesias también destacó el estado de Lowrdez ante la presión mediática: “Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”.