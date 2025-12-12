A24.com

Bandana anunció su regreso con un megashow por los 25 años: cuándo y dónde será

Después de tantos idas y vueltas debido a la tirante relación entre Lowrdes Fernández y Lissa Vera, finalmente el grupo Bandana anunció que celebrará sus 25 años sobre el escenario.

12 dic 2025, 16:49
En medio de tantas especulaciones sobre el futuro de Bandana, finalmente se confirmó que el show de regreso es una realidad, y por eso sus fans sonríen.

El grupo, formado por Lowrdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que el reencuentro, donde celebraran los 25 años, será en marzo de 2026, en el Teatro Gran Rex, el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

“El reencuentro más esperado continúa”, escribieron en redes, dejando en claro que la magia de Bandana sigue intacta, a pesar del paso del tiempo y de las tormentas que atravesaron. El anuncio desató una ola de emoción y nostalgia entre quienes crecieron con sus hits y coreografías.

El show no será solo un reencuentro: será la chance de disfrutar nuevamente los hits que definieron a toda una generación y de ver a Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa unidas en el escenario, dejando en claro que Bandana sigue tan vigente como siempre.

Qué pasó entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera

A mediados de noviembre, una fuerte interna entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera puso en jaque el show de Bandana que promete celebrar los 25 años del grupo. Según Fernanda Iglesias, la tensión fue tal que una de las integrantes llegó a dar un portazo.

Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, reveló la periodista en Tarde o Temprano, el magazine de El Trece conducido por María Belén Ludueña. Esto sucedió pese a que hacía apenas unos días las cantantes se habían reconciliado tras conflictos de público conocimiento.

La discusión, según detalló Iglesias, fue intensa y con consecuencias inmediatas. "Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas".

Sobre las posibles causas, la panelista no dudó en dar su análisis: “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”. Además, agregó: “Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”.

Iglesias también destacó el estado de Lowrdez ante la presión mediática: “Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”.

