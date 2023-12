La contradictoria reacción del Bicho Gómez tras las declaraciones de Anita Martínez en su contra

Así las cosas, en declaraciones exclusivas a PrimiciasYa, el Bicho Gómez se refirió a la comunicación que mantuvo con Anita, asegurando sorpresivamente que hablaron "antes y después" de su salida del programa.

En tanto, ante la lógica repregunta de este portal sobre la charla mantenida entre ellos, Marcos el Bicho Gómez amablemente agradeció el interés al tiempo que se disculpó asegurando no querer darle "más vueltas al asunto". Y por último afirmó que con Anita "está todo más que bien", a pesar de sus declaraciones.

Bicho Gómez y Anita Martínez -último baile Bailando 2023.JPG

Anita Martínez explotó contra el Bicho Gómez por quedarse fuera del Bailando: "No entiendo nada"

Este año el regreso a la pista del Bailando 2023 del Bicho Gómez y Anita Martínez generó muchísima expectativa. No sólo por haber sido la pareja campeona de la edición 2014 del histórico programa de Marcelo Tinelli, sino porque luego de ello estuvieron peleados durante largo tiempo.

Pero tal parece que las cosas entre ellos nunca volvieron a ser como antes. Porque si bien sus performances dieron que hablar, en ningún momento lograron los mejores puntajes del jurado. E inesperadamente en las últimas horas el Bicho Gómez renunció al certamen.

"Me bajo porque se nos complica para ensayar. Anita (Martínez) está haciendo temporada en Carlos Paz y yo acá en Buenos Aires", indicó el humorista a PrimiciasYa si bien desde un principio sabía de los compromisos de la actriz.

Anita MARTINEZ Y EL BICHO

Así las cosas, este jueves Anita Martínez no pudo disimular su enojo. "No entiendo nada porque él no me dijo nada a mí. Recibí un llamado de la producción y me dijeron que se iba del programa. Sinceramente, no lo puedo creer porque no era lo que habíamos hablado", aseguró la actriz a Teleshow.

De acuerdo a su explicación, el acuerdo era que Anita ensayara en Carlos Paz, el Bicho en Buenos Aires y el día anterior a la gala, practicaban juntos. "Era nuestro compromiso, nuestro trabajo", remarcó asombrada al tiempo que reveló: "Lo llamé para pedirle explicaciones pero no me respondió".