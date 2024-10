La contundente foto y mensaje de Evangelina Anderson por la separación de Martín Demichelis: "Hay..."

“Le llegó el mensaje de la azafata (a Evangelina) y él le confesó. Ella lo echó (de la casa)", precisó la panelista del programa que conduce Ángel de Brito.

Embed

Lo cierto es que a unas horas de conocerse de este tema en los medios, Evangelina Anderson rompió el silencio a través de las redes sociales con una contundente foto y mensaje.

La modelo eligió una imagen donde se le tomada de la mano a Martín Demichelis recostados en la cama para así desmentir cualquier tipo de crisis y separación como trascendió hace unas horas.

“No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan. Pero teniendo un hijo en la Argentina, hay un límite”, expresó Evangelina, dando a entender que sigue estando en pareja con Demichelis, actual DT del Monterrey de México.

evangelina anderson posteo tras conocerse su separacion de martin demichelis.jpg

Se supo cómo y con quién le habría sido infiel Martín Demichelis a Evangelina Anderson

De manera sorpresiva, y tras anunciar un enigmático en su programa, este miércoles en LAM, América Tv, se dio a conocer la separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

En medio de constantes rumores de crisis, que Evangelina se encargó de desmentir o negar en los últimos meses, incluso una versión de una tercera en discordia que arrojó Augusto Tartu Tartúfoli y que fue tildada de “operación”, la panelista fue a fondo con su versión.

Yanina Latorre indicó que esta pelea no es otra crisis y aseguró que lo de Anderson y Demichelis es una separación. “A la gente que le estuvo preguntando a ella, gente allegada no periodistas, ella ya contesta ‘Estoy separada’”, aseguró.

“Se separó en México”, explicó Yanina. “Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu y creían que era una opereta contra River Plate. Bueno, parece que Tartu tenía razón: no habían mentido y no era una opereta contra River”, agregó.

“A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que él o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea que la conoció en un viaje de River. Precisamente, cuando iban a concentrar, y ahí empezó un vínculo no sé si de un día, dos días, tres, medio minuto, o una relación paralela”, sumó.

“Tengo cuatro fuentes que me aceptan la azafata, pero el que lo quiere a Demichelis te dice ‘fue poquito’…”, dijo Yanina, y contó que cuando ella recibió el mensaje sobre la tercera en discordia, él aceptó la situación sin vueltas.

“Le llegó el mensaje de la azafata y él le confesó. Ella lo echó. En el club Monterrey, él no quiere blanquear la separación, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa”, remarcó.

“Hay quien te dice ‘él es espléndido, que es verdad, que se le tiran todas las azafatas encima, que no le podés decir que no... Ella ya se había enterado de lo de la azafata y los periodistas la llamaron y hubo una pequeña crisis, pero le creyó a él. Pero ahora alguien le habló, le contó determinada situación que desconozco y él se lo terminó aceptando”, cerró Yanina.