¡Otro escándalo! Evangelina Anderson y Martín Demichelis, separados: los duros motivos

"¿Quién es el infiel?", le preguntó Marcela Feudale. "Y... siempre lo pescan a él. Las mujeres nunca son pescadas, es muy raro", le respondió. "Él tuvo otra novia famosa, del mismo perfil que ella, tiene un target muy definido él", agregó.

En otra parte, dieron más detalles: “Ellos están entre los 35 y 50 años. Los dos son muy famosos, pero lo de él en este momento tendría un renombre”. Además, agregaron que tienen “varios hijos”.

Más adelante, Ángel contó: "Estamos hablando del mundo del fútbol, hubo crisis ya, al principio de la relación y hace poco tiempo también, porque pasó algo que va más allá de una infidelidad".

Luego, Yanina Latorre, quien estaba detrás de cámara al teléfono confirmando la primicia de la separación, regresó a su sillón y dijo: "Ya están separados, por eso me atrevo a decirlo. La gente que le estuvo preguntando a ella, o sea gente allegada, ella ya contesta 'estoy separada'. No están viviendo juntos".

"Primicia de Yanina Latorre para LAM: están separados Evangelina Anderson y Martín Demichelis", anunció Ángel. "Se separaron en México", afirmó la rubia.

"Ya había existido el rumor de una tercera persona, lo había dado Tartu, creían que era una opereta contra River. Parece que Tartu tenía razón. A Evangelina le llegó un mensaje en Monterrey diciendo que o estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea, que la conoció en un viaje de River, precisamente, cuando van a concentrar. No sé si un día, dos días, tres, medio minuto o una relación paralela", detalló.

"Le llegó el mensaje y él lo confesó. Ella lo echó. Él está dirigiendo Monterrey en el club no lo quiere blanquear, entonces está metiendo doble turno de entrenamiento para no decir que no está en la casa", continuó la angelita.

Por último, contó: "Ella ya se había enterado lo de la azafata y hubo una pequeña crisis, pero le creyó. Ahora alguien le habló, le contó determinada siutación que desconozco y él se lo terminó aceptando".

Martín Demichelis se traslada a México: la fuerte decisión de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson y sus hijos están acostumbrados a mudarse de país por el trabajo de Martín Demichelis, exdirector técnico del equipo River.

Durante varios años, la modelo vivió en Alemania para acompañar a su pareja, quien jugaba en el Bayern de Múnich. Años más tarde, el deportista cumplió su sueño de dirigir River y la familia volvió a Argentina.

Ahora, luego de su renuncia al club de Núñez, Demichelis confirmó que será el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, en México. Y la gran pregunta es qué hará Anderson, quien participa en Los 8 escalones, el ciclo de El Trece.

A través de sus historias de Instagram, la mujer del exfutbolista dejó claro qué decisión tomará. La exvedette compartió, en primer lugar, una imagen con un sombrero de mariachi.

Pero esto no fue todo porque también subió una foto con Demichelis y eligió la canción Tú de qué vas, de Franco de Vita, para musicalizarla. “Si me dieran a elegir una vez más te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo”, dice el tema.

