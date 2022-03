La contundente respuesta de Nazarena Vélez a Jorge Rial.

En medio del debate sobre el tema, Nazarena reveló que llegaron a vincularla sentimentalmente al conductor, pero aclaró que eso nunca fue cierto.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero genera eso de tenerle miedo. Una vez me llamó y me preguntó: '¿Vos medís?'. '1.73', le contesté. 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo", recordó Nazarena.

La respuesta del conductor de Argenzuela (Radio 10) no se hizo esperar.

El periodista estaba conversando al aire con uno de sus columnistas sobre un caso policial y acotó: "No, tampoco que conocía todos los delincuentes. Sino van a decir que soy un mafioso".

"Me dijo mafioso la mujer del un tipo se boleteó por cagar gente", sentenció.

En la emisión del miércoles de LAM, Nazarena le contestó a Rial.

"No me sorprendió lo que dijo", fue lo primero que expresó la angelita.

"Me parece bajo que se meta con la sexualidad de una persona.... Y hoy no me pegó a mí, le pegó a Thiago, que tiene 11 años", agregó Nazarena.

Por último, la actriz habló en nombre de su hijo, fruto de su relación con Fabián Rodríguez. "Gracias a Dios, Thiago perfectamente quién fue su papá. Y no le voy a contestar como él lo haría, metiéndome con una criatura", sentenció.

El gesto de Jorge Rial con Romina Pereiro ante su internación de urgencia

En medio del escándalo de separación entre Romina Pereiro y Jorge Rial, la nutricionista fue internada de urgencia en la clínica Los Arcos de Palermo.

Tras los rumores, Jorge Rial confirmó la separación de la nutricionista y aclaró que llevaban varios meses alejados. Fue allí cuando comenzó el escándalo y saltaron varias versiones de terceras en discordia como Alejandra Quevedo.

Romina rompió el silencio para pedir respeto y reveló que uno de sus hijas leyó todo y eso la tenía muy mal. Quizás por este mal trago, la nutricionista debió ser internada y Jorge Rial decidió acompañarla y no dejarla sola.

"Ingresó a Los Arcos muy asustada, muy nerviosa. Romina no estaba del todo bien y estaba pasando unos días muy difíciles", dijo Guido Záffora en el programa Es por ahí, América.