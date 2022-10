La conversación de L-Gante con el Despre, el nuevo novio de Tamara Báez: "Tengo todos los patitos..."

l-gante despre.jpg L-Gante y Despre, el ex y el actual de Tamara Báez.

Así, reveló cómo fue la conversación entre ellos. "Le dije 'mi palabra la tenés y la tuviste'. Flow antiembrollos (sic). Olvidate", deslizó el ex de Tamara Báez en señal aprobatoria de la nueva relación sentimental de la madre de su hija con su colega, el Despre.

En tanto, el papá de Jamaica le tiró un palito a su ex pareja. "Soy una persona que tengo todos los patitos en el molde... Con entender me basta todo. Yo no tengo la actitud que tienen otras personas", soltó con una sonrisa en clara referencia a las declaraciones y acusaciones de Tamara hacia él días atrás.

Conocé a Despre, el nuevo novio de Tamara Báez

Tamara Báez estaría reiniciando su vida amorosa tras la escandalosa separación de L-Gante. La rubia fue pescada en las redes con Despre, otro artista 420.

El fin de semana, Báez salió a divertirse y se la vio de fiesta con sus amigas y mostró que se olvidó completamente del padre de su hija, Jamaica, al sorprender con un video corto que subió desde el auto de Despre, un ascendente artista de rkt y cumbia 420.

baes-despre.jpg Despre, el colega de L-Gante con el que Tamara Báez estaría comenzando una nueva relación sentimental.

“After?”, escribió Tamara en la story, como dando a entender que la fiesta seguía tras salir del boliche. Despre está todo tatuado y es fanático de las motos y los autos.

El joven tiene más de 112 mil seguidores en Instagram donde solo postea fotos propias y videos de sus temas, que graba -como se suele dar en la movida- en su barrio Lomas de Zamora con su equipo y amigos.