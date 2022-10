Tamara Báez ya se olvidó de L-Gante y se la vio muy bien acompañada

Embed

A continuación, en el ciclo que conduce Flor de la V, se pudo ver un video que la madre de Jamaica subió a sus Instagram Stories, donde la influencer se encuentra en el interior de un auto, y se ve parte del rostro de quien sería su pareja, y además acompañó la foto con un corazón.

“Ahí se la ve a ella con él. Por lo menos, ahora se los ve juntos. Cuando entrás al Instagram de él, dice que es artista y tiene algunas fotos polémicas”, cerró el cordobés.

Mientras Tamara enfrenta rumores de romance con un joven artista, L-Gante acaba de subir a su cuenta de Instagram un video donde se lo ve en la cama junto a Wanda Nara, y el romance entre la botinera y el referente de cumbia 420 está cada vez más confirmado.

L-Gante sorprendió al compartir un mensaje para Tamara Báez por el Día de la Madre

L-Gante y Tamara Báez se encuentran viviendo un fuerte enfrentamiento mediático y legal desde hace semanas, y cada vez todo se pone peor.

La expareja está atravesando su momento más picante luego de que se confirmara su ruptura y se relacionara al músico con Wanda Nara, quien estaría teniendo una relación más allá de lo laboral.

En medio de esta situación, se conoció que ninguno puede hacer uso de la imagen de su hija, Jamaica, situación que molestó sobremanera a Báez, quien hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

"Tengo mucha bronca. No van a poder ver más a Jami, no van a poder ver crecer a mi hija, no voy a poder presumir la hija hermosa que tengo y cuido todos los días las 24 hs yo sola! Así como lo vengo haciendo un año", señaló.

Y este domingo, celebrando el Día de la Madre, L-Gante sorprendió al dedicarle un mensaje a su ex. "Feliz día a la mujer que me dio el honor de ser padre", escribió.

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, se lo puede ver en primer plano, mirando hacia un costado y haciendo un gesto "buena onda".