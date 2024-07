La cruda advertencia que recibió Wanda Nara de su entorno acerca de L-Gante

De esta forma, en medio de las versiones de un affaire, los fanáticos de Wanda acudieron a su amigo Kennys Palacios, para que aconseje a la mediática sobre su vida amorosa.

“Decile a Wanda que no sea amiga de L-Gante. Es malo con ella, tiene cero códigos", le escribieron al estilista en sus redes sociales.

Sin embargo, su respuesta sorprendió, ya que Kennys confesó que en el entorno de Wanda ya tuvieron una charla con ella. "Ya se lo dijimos muchas veces. Ella muy buena lo ayudó mucho. Hay gente que no tiene códigos y ni la quiere de verdad", aseguró.

advertencia a Wanda Nara

Tras confirmar su separación, Wanda Nara reveló si está dispuesta a conocer a alguien nuevo

Luego de confirmar su separación de Mauro Icardi hace algunos días, Wanda Nara está viviendo su soltería en Buenos Aires y por primera vez se animó a hablar acerca de su presente sentimental.

Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", fue su comunicado al confirmar su decisión.

Pasada una semana la noticia, la conductora decidió interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales y como era de esperarse, la mayoría comenzaron a indagar acerca de su nueva etapa amorosa.

"¿Tenes ganas de conocer a alguien?", le preguntó un seguidor. Cabe destacar, que en medio de su separación, a la mediática se la vio otra vez muy cerca de L-Gante.

Sin embargo, en su respuesta aseguró que solo tiene tiempo para ella. "Por el momento no. Tengo mucho trabajo y estoy enfocada en mi", sostuvo.