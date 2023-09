La cruda reflexión de Tomás Holder tras el conflicto con su coach: "A veces tomo..."

"El pibe con músculos, soberbio y con la cabeza en alto, no fue nada más que un escudo ante la sociedad de mier... en la que vivimos. Hoy en día me muestro como soy, con mis virtudes, con mis defectos, a veces soy apuntado con el dedo por ciertas acciones que no las hago con maldad, sino con inocencia y dignas de un chico de 21 años. Nunca fui un pibe malo pero se me tildó muchas veces de ello", continuó.

Y agregó: "Creído, soberbio, insoportable y muchas cosas más tuve que escuchar, lo que no entienden es que vivimos en un mundo difícil. Y pertenecer al mundo de la fama y de la tele, es muy difícil, no es para cualquiera. Si no tenés la cabeza fría, te comen rápido".

En ese sentido se sinceró acerca de problemas de ansiedad que ha padecido y explicó: "Muchas veces la ansiedad se apodera de mí y te quedás paralizado, casi sin poder respirar. Pero aún así tenés que sonreír, tenés que seguir con el show".

Finalmente, decidió cerrar con análisis desde un lado positivo y se mostró agradecido de su posición. "Por otro lado, siempre digo que soy un agradecido por el lugar en dónde estoy... No cualquiera tiene la oportunidad de estar en dos programas en menos de un año. Por eso cada mañana me levanto y doy las gracias a Dios, por darme otro día de vida y por darme trabajo. No tengo maldad, no tengo actitudes oscuras. Solo a veces tomo malas decisiones, pero aún así confío en la luz que tengo y en que soy de buena madera", concluyó.

Reflexión de Holder sobre los medios

Tomás Holder confirmó que está de novio: "La conocí hace un mes y algo"

Después de que Tomás Holder haya sido noticia la semana pasada por echar a su coach Davo Fredes del Bailando 2023 (América TV), el ex Gran Hermano volvió a sorprender a sus seguidores.

Esta vez el participante del certamen de baile confirmó que está en pareja. “Me puse de novio, la verdad es que es una etapa muy linda de mi vida, la conocí hace muy poco igual, hace un mes y algo”, anunció Holder en Luzu TV.

Cuando le preguntaron el motivo por el que se puso de novio tan rápido, él respondió: “Generó cosas lindas en mí, fue como le dije a ella ‘cuando te buscan por ser Tomi y no por ser Holder’ y eso está buenísimo”.

tomas holder novia.jpg

Además, resaltó que su pareja no tiene intenciones de ser mediática: “La guacha me dijo no quiero ir a programas, si subimos fotos juntos no me etiquetés, quiero ser perfil bajo, no quiere ser conocida por ser la novia de, como me pasó en mi última relación y está buenísimo eso”.

Y agregó: “Es un perfil distinto a lo que yo venía presentando siempre, es morocha, mi primera novia morocha. Ella estudia diseño de indumentaria, es muy correcta. Me enganché, estoy enamorado”.