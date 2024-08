La curiosa frase que avivó el rumor de crisis entre Yuyito González y Javier Milei: "Fuera todo lo..."

"Hoy cuando entra al programa lo hace de una forma distinta a la que lo hace siempre. Entre otras cosas dijo: 'Fuera todo lo tóxico, adiós'", contó el panelista.

"Hoy todo es para mí, 24 horas del día dedicadas para mi", decía además la conductora al aire sembrando más dudas sobre su presente sentimental.

Lo cierto es que alertados por esta situación, desde el ciclo que conduce Flor de la V fueron en busca de la palabra de Yuyito, quien aclaró que están muy bien con Milei y que ya existió presentación familiar oficial.

"Fue una reunión en familia, fue un momento lindo, emocionante, muy significativo", dijo Yuyito sobre cómo fue la presentación del presidente a su familia.

"Los dos adoramos lo que es la familia. Estamos construyendo de a poco nuestra relación como cualquier pareja que se va enamorando y queriendo estar juntos", agregó.

Y sobre lo que dijo en su programa y generó dudas afirmó: "Me gusta decirme cosas lindas a mí misma". Sobre el final, evitó referirse al supuesto pedido de Milei a Fátima Florez para que no lo imite en su espectáculo: "No es mi tema, no entra en mi órbita".

La tajante aclaración de Fátima Florez ante un supuesto pedido de Javier Milei: "A él le encanta mi..."

Marcela Tauro contó este lunes en el programa Intrusos, América TV, cuál fue el firme pedido que le hizoJavier Milei a Fátima Florez en las últimas horas.

"Fátima hizo un show el viernes a la noche a Uruguay. En el viaje, llamado telefónico", comenzó la periodista su picante información.

Y continuó: "Alguien le pidió: 'no me imites más'. Era un hombre que estuvo vinculado a ella. Obviamente van a negar esta información".

"Estamos hablando de Javier Milei", indicó la panelista sobre el diálogo que habría tenido el presidente con su ex pareja para pedirle que no lo imite más en sus espectáculos.

"Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá", detalló Marcela Tauro sobre el por qué Fátima no lo habría imitado en su última presentación en Uruguay. "Es una bomba", exclamó Guido Zaffora ante la información.

Lo cierto es que ahora Fátima viajó a Las Vegas para realizar presentaciones de su espectáculo y, en diálogo con PrimiciasYa, negó de manera tajante la versión que circuló sobre el pedido de Milei.

"Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo", aseguró Florez ante la consulta de este portal.