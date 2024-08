Yuyito González contó cuándo sus hijos conocerán a Javier Milei: "Vamos a tener un encuentro el..."

Embed

E inmediatamente agregó: "No puedo decir cuál es el lugar al que iremos pero sí puedo decir que va toda mi familia... Mis hijos -Bárbara, Brenda y Stefano-, mi yerno, mi nieta, la perrita Trufa", si bien dejó en claro que no será en la Quinta de Olivos.

"Mi hija Bárbara y su marido se están encargando de todo. Va a haber carne y una picada para comer", detalló visiblemente feliz y ante la consulta de sus compañeros de si Karina Milei formaría parte del encuentro, Yuyito concluyó directa: "No, mañana es sólo nosotros".

La hija de Yuyito González se le plantó a Javier Milei con un contundente mensaje: "No estás para..."

En medio de la enorme repercusión que generó la oficialización del noviazgo entre Yuyito González y el Presidente de la Nación, Javier Milei, apenas horas después la hija de la mítica exvedette se refirió tajante sobre la relación y dejó un claro mensaje para el libertario.

Fue a través de un mano a mano que Brenda Di Aloy mantuvo con su madre para una producción de Infobae, donde fue contundente al dar su opinión sobre el flamante romance de Amalia con el actual mandatario.

“A mí me preguntan por Javier Milei y yo digo que solo espero que el hombre que formalice con mi mamá, ahora o en un futuro, sea quien sea, sea el compañero de vida por el que perseveraste durante este tiempo”, expresó Brenda de entrada.

Al tiempo que inmediatamente agregó sin pelos en la lengua: “Yo sé que no estás para un touch and go, y ojalá que el hombre que te acompañe el resto de su vida, sea un hombre que refleje los frutos de esta espera. Y de muchos no, y de poner límites”.

En ese contexto, Brenda admitió verla "muy bien sola" a su madre, si bien Yuyito aseguró que se enamoró y a pesar de lo "atípica" de la relación, no quiere perderse la oportunidad de vivirla.

“No es fácil conocerte con una persona, se llame como se llame, con todas las limitaciones de este caso y entiendo que eso genera un ruido en la familia. No importa lo que haga o deje de hacer, lo único que cuenta es conocerse y que humanamente haya una coincidencia y surja un sentimiento para que sea sano, saludable y prospere. En definitiva, para poder lograr lo que una se enfocó en la vida", concluyó entonces Yuyito.