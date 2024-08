La tajante aclaración de Fátima Florez ante un supuesto pedido de Javier Milei: "A él le encanta mi..."

Y continuó: "Alguien le pidió: 'no me imites más'. Era un hombre que estuvo vinculado a ella. Obviamente van a negar esta información".

"Estamos hablando de Javier Milei", indicó la panelista sobre el diálogo que habría tenido el presidente con su ex pareja para pedirle que no lo imite más en sus espectáculos.

"Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá", detalló Marcela Tauro sobre el por qué Fátima no lo habría imitado en su última presentación en Uruguay. "Es una bomba", exclamó Guido Zaffora ante la información.

Lo cierto es que ahora Fátima viajó a Las Vegas para realizar presentaciones de su espectáculo y, en diálogo con PrimiciasYa, negó de manera tajante la versión que circuló sobre el pedido de Milei.

"Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo", aseguró Florez ante la consulta de este portal.

fatima florez javier milei.jpg

La inesperada actitud de Fátima Florez con Norberto Marcos ante una posible reconciliación

Este martes, Norberto Marcos reapareció en los medios, meses después de que su ex, Fátima Florez, se separase del presidente argentino, Javier Milei. Entrevistado en A la tarde (América TV), el productor teatral no descartó una reconciliación con la humorista si bien remarcó los factores que tendrían que darse para retomar la pareja.

“Mi reacción, primero, sería de extremo cuidado, y segundo, de conversar muchas cosas, para un lado y para el otro, porque seguramente yo habré cometido muchos errores”, explicó cuidadoso ante una posible segunda vuelta amorosa con Fátima.

En ese momento, fue Daniel Ambrosino quien fue al hueso y le preguntó: “¿La puerta no la cerrás?”, obteniendo un “no, por supuesto que no” como respuesta. En tanto, Luis Bremer fue por más, queriendo saber si los hombres que vinieron luego de él la cuidaron con el mismo cariño que él lo hizo durante 20 años.

“No soy quién para decirlo. Son cosas distintas, el trabajo y el amor. No tiene que ver una cosa con la otra. Si bien el trabajo también hay que hacerlo con amor, y cuanto más amor le pongas mejor van a ser los resultados, partiendo de esa base, cuanto más amor le pongas a la situación mejor van a salir las cosas, si eso es así, la ecuación va a dar que la persona que la ama es la que mejor le va a hacer en el trabajo”, respondió contundente para referirse a Guillermo Marín, actual productor artístico de Fátima.

En tanto, mientras el móvil avanzaba, Ambrosino sorprendió a Marcos leyéndole un mensaje que Florez le envió en pleno aire donde, tras las declaraciones del productor, Fátima expresó a través del WhatsApp del periodista de América: “Me gusta la armonía, no sé convivir con el conflicto”.