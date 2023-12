La decepción y bronca de Amalia Granata con Javier Milei por las medidas económicas: "Dijeron que..."

En este sentido, Amalia Granata mostró su malestar con Javier Milei por las primeras medidas económicas adoptadas por su Gobierno.

Minutos después de los anuncios, la diputada de Santa Fe lanzó un contundente mensaje a través de la red social X, dejando en claro su postura.

"Concuerdo con muchas ideas de este nuevo gobierno, pero dijeron que el ajuste lo pagaba la política, con estas medidas que acaban de anunciar esta claro que lo va a pagar la gente", expresó.

Y añadió junto al emoji de rezo: "Ojalá revean este ajuste tan violento que lo termina pagando el pueblo! Y los jubilados?…".

Amalia Granata le respondió filosísima a Nancy Dupláa y argumentó su crítica al Ministerio de la Mujer

Amalia Granata estuvo invitada en LAM, América Tv, y explicó detalladamente por qué tiene la firme convicción de es necesario eliminar el Ministerio de la Mujer, y aprovechó para responderle a Nancy Dupláa quien horas antes la cruzó vía redes exigiéndole respeto por las conquistas feministas tras un posteo de la rosarina referido al tema.

“Recibieron millones de pesos y los femicidios aumentaron, las violaciones aumentaron”, afirmó la actual Diputada Provincial de Santa Fe por el partido Somos Vida, en referencia a los resultados logrados por el cuestionado Ministerio.

El descargo tuvo lugar luego de que en el programa de Ángel de Brito repasasen el mensaje de la mujer de Pablo Echarri pidiéndole a Granata que “no escupa para arriba”, así como también aseguró que la lucha de las mujeres "le dieron todo" en materia de derechos.

Tras oír el duro mensaje de Nancy Dupláa, Amalia le respondió sin pelos en la lengua. “Me está minimizando mi capacidad como mujer. ¿Ella me dio todo? Mi casa la compré rompiéndome el traste”.

Y argumentó: “Vivimos en una sociedad en la que los derechos son todos iguales. Esos ‘derechos’, ellas se los inventan porque los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos”.

Además, invitó a la actriz a conocer mejor la delicada situación de miles de mujeres argentinas. “No tiene idea de nada, hay que explicarle muchas cosas. La quiero invitar conmigo a un barrio vulnerable a que vea qué derechos van a perder las mujeres cuando cierren el ministerio. Hay un porcentaje muy grande, te diría que el 50 por ciento de las mujeres, que cagan en un pozo y comen una vez al día. También hay un montón de mujeres que mueren por adicciones”, explicó sin eufemismos.

“No se estaría notando que está funcionando, entonces... la plata de ese ministerio ñoqui y militando usémosla para reincorporar a las mujeres y darle herramientas. Si el Estado estuviese presente y las políticas que ella defiende funcionaran, no necesitaríamos un ministerio de la mujer”, continuó argumentando Amalia Granata sobre el por qué de su oposición al Ministerio de la Mujer.

Por último, sobre la chicana de Dupláa al tratarla de "poco leída y gritona", la actual diputada cerró picante: “Es mi segundo período como legisladora electa. A mí el Estado me paga porque me eligió el pueblo, ella y su marido sacan beneficios por hacer producciones que no sé quién las mira”.