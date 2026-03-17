La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: "No le pagaban..."

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Por qué eliminaron a Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

El 11 de marzo, Evangelina Anderson no logró superar una de las pruebas más exigentes de la semana y quedó eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe).

En una gala marcada por la tensión, la modelo quedó entre los peores platos junto a Agustín “Cachete” Sierra y Maxi López. El desafío principal consistió en cocinar pulpo, un ingrediente complejo que requiere técnica y precisión, especialmente en su punto de cocción. A pesar de una breve clase previa, Anderson no consiguió dominar el producto y su preparación fue una de las más flojas de la noche.

Tras la devolución del jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, la decisión final dejó a Maxi en carrera y selló la eliminación de la modelo y el actor.

De esta manera, Evangelina quedó fuera de competencia a pocos días de la instancia decisiva, luego de no lograr convencer con un plato que no alcanzó el nivel requerido en una etapa donde cada detalle resulta determinante.