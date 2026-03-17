A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Problema en puerta

La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: "No le pagaban..."

Flavia, examiga de Evangelina Anderson, la demandó por una millonaria suma tras asegurar que durante su estadía en México cumplió distintas tareas para ella sin recibir pago. Los detalles.

17 mar 2026, 21:03
La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: No le pagaban...
La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: No le pagaban...

La demanda millonaria de una examiga que sacude a Evangelina Anderson: "No le pagaban..."

El nombre de Evangelina Anderson quedó envuelto en un conflicto judicial que se remonta a su etapa en México, a partir de la demanda que le inició una examiga, Flavia.

Según su relato, todo empezó desde un vínculo de gran confianza, pero con el tiempo la situación fue cambiando. Flavia asegura que comenzó acompañándola en el día a día en el país, aunque esas tareas fueron creciendo sin que hubiera un acuerdo claro. Dice que terminó ocupando un rol más cercano al de una asistente: ayudaba con la organización, el cuidado de los hijos y distintas cuestiones de la casa, cuando no era la idea inicial.

Leé también

Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson con detalles únicos: "Soy testigo de..."

Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson con detalles únicos: Soy testigo de...

“Flavia demanda a Evangelina. Era su asistente y amiga: la acompañaba, la maquillaba y la peinaba. Cuando Evangelina se va a vivir a México, le pide a Flavia que la acompañe como amiga; ella dice que no, que fue como una promesa de trabajo", contó Pilar Smith en LAM (América TV).

Además, detalló las tareas que hacía en la casa. "Cuidaba a sus hijos, los llevaba al colegio y limpiaba la casa. Hacía absolutamente todo. Fueron varios años donde no le pagaba", enumeró.

Embed

Por qué eliminaron a Evangelina Anderson de MasterChef Celebrity

El 11 de marzo, Evangelina Anderson no logró superar una de las pruebas más exigentes de la semana y quedó eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe).

En una gala marcada por la tensión, la modelo quedó entre los peores platos junto a Agustín “Cachete” Sierra y Maxi López. El desafío principal consistió en cocinar pulpo, un ingrediente complejo que requiere técnica y precisión, especialmente en su punto de cocción. A pesar de una breve clase previa, Anderson no consiguió dominar el producto y su preparación fue una de las más flojas de la noche.

Tras la devolución del jurado, integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, la decisión final dejó a Maxi en carrera y selló la eliminación de la modelo y el actor.

De esta manera, Evangelina quedó fuera de competencia a pocos días de la instancia decisiva, luego de no lograr convencer con un plato que no alcanzó el nivel requerido en una etapa donde cada detalle resulta determinante.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson

Lo más visto